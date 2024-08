Caccia ai delfini killer: 50 bagnanti azzannati, il video di un attacco nelle acque giapponesi

Sulle spiagge del Giappone, i bagnini scrutano le acque con più zelo del solito, pronti a prevenire i pericoli che i bagnanti devono affrontare nella baia di Wakasa, a circa 320 chilometri da Tokyo: contrariamente a quanto si crede, però, la minaccia non viene dagli squali ma dai delfini, i cui attacchi nell’area hanno ferito almeno 47 persone dal 2022, alcuni dei quali hanno richiesto cure ospedaliere.

Naturalmente, gli attacchi di delfini si verificano anche in altre zone costiere del Giappone. A rivelare la clamorosa notizia è una fonte autorevole e attendibile come il New York Times. Nel 2022, 21 persone hanno riportato ferite a causa di attacchi di delfini lungo una spiaggia vicino alla città di Ekizen, secondo i dati della polizia della prefettura di Fukui. L’anno successivo, gli attacchi si sono spostati sulle spiagge lungo la costa vicino a Mihama. Nel 2023, 10 persone sono rimaste ferite, ha detto un portavoce della polizia di Fukui. In un caso, un uomo ha riportato la frattura delle costole.

Il quotidiano Usa, citando le statistiche della polizia per questa estate, ha riferito che dal 21 luglio, 16 persone sono state ferite in attacchi di delfini, per lo più nelle spiagge vicino a Mihama e nella vicina città di Tsuruga, con due di loro che hanno subito gravi ferite alle mani che hanno richiesto dozzine di punti di sutura.

Delfini killer: la spiegazione degli esperti

Sebbene gli esperti non conoscano il motivo esatto, esistono diverse teorie. Ryoichi Matsubara, direttore dell’acquario Echizen Matsushima di Fukui, ha ipotizzato che possa trattarsi dell’opera di un singolo delfino, osservando che le foto e i video di alcuni degli attacchi del 2022 e del 2023 sembrano mostrare lo stesso tursiope maschio dell’Indo-Pacifico.

Il video dell’attacco

Two men injured after being bitten by dolphin in Fukui Prefecture in Japan, bringing total injuries to 12 this season 👀 🐬pic.twitter.com/1obWd1EkHb — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 12, 2024



Il delfino potrebbe esibire un comportamento di accoppiamento, ha detto, aggiungendo che nel 2022 e nel 2023 è stato osservato mentre cercava di “premere i suoi genitali contro le persone”. Tuttavia, in molti casi, i nuotatori sono stati morsi quando si sono avvicinati o hanno cercato di toccare il delfino, ha detto Matsubara.

Il collegamento con le acque di Fukushima sversate in mare

Putu Mustika, docente e ricercatore marino presso la James Cook University in Australia, ha affermato che i delfini possono involontariamente danneggiare le persone quando mostrano un comportamento di accoppiamento a causa della loro grande forza, ma è anche possibile che alcuni siano intrinsecamente aggressivi.

I delfini sono tipicamente animali sociali, ma ci sono anche delfini solitari che cercano l’interazione umana, come un tursiope di nome Moko, famoso in Nuova Zelanda per il suo comportamento giocoso nei confronti dei nuotatori. Anche il comportamento di Moko diventava a volte preoccupante, come quando si rifiutava di lasciare che una donna tornasse a riva.

Sui Social spunta persino la tesi ambientalista dell’effetto Fukushima: l’acqua radioattiva della centrale nucleare è stata infatti scaricata nell’Oceano nell’estate del 2023 e uno degli attacchi più violenti si è verificato pochi giorni più tardi. Prima un sessantenne, successivamente quattro bagnanti sono rimasti feriti in seguito agli attacchi dei delfini killer.