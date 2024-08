Bibbiano, scivolone di Selvaggia Lucarelli: dovrà risarcire lo psicologo Foti, associato a un suicidio

Sedicimila euro di risarcimento: un brutto colpo per la giornalista Selvaggia Lucarelli, condannata per aver diffamato lo psicologo Claudio Foti, salito alla ribalta delle cronache giudiziarie per l’inchiesta sugli affidi illeciti dei minori a Bibbiano e poi scagionato. L’agenzia di stampa Agi dice che, secondo la giudice Raffaella Bosco, Lucarelli ha leso la reputazione professionale di Foti in un post da lei pubblicato su Facebook il 27 luglio 2019, nel quale lo ha «apertamente e falsamente accostato alla tragica e terribile vicenda giudiziaria su un caso di abuso sessuale su un minore nella provincia di Cagliari e il successivo suicidio di Agnese Usai, indagata per abuso».

Selvaggia Lucarelli sulla causa di Foti: “Non sapevo nulla del processo”

“Non ho mai saputo dell’esistenza di questo processo, non ne abbiamo avuto notizia né io né i miei avvocati. Ho appreso non della sentenza sui giornali, ma proprio del processo che andava avanti dal 2019. E non è certo una scelta, visto che non sono autolesionista, per giunta Foti ha querelato me e una moltitudine di giornalisti per decine e decine di articoli e per le altre azioni civili mi sto difendendo. Dunque, dopo le verifiche del caso, procederò con richiesta di annullamento o farò opposizione. Detto ciò, quello che penso di Claudio Foti non sarà mai scalfito da alcuna sentenza. Ripeto, mai”,