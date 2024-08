Altro che Vannacci. Alla Festa dell’Unità Bersani nomina Renzi, la platea insorge: “Noooo!” (video)

Sul palco della festa nazionale del Pd di Reggio Emilia Pierluigi Bersani ha commesso un grave errore, ieri: ha menzionato Matteo Renzi mentre parlava della possibilità di costruire un’alternativa alla destra. Altro che Vannacci, altro che generali razzisti, querele e scontri con i leghisti. Non appena Bersani ha pronunciato il nome di Renzi dal pubblico sono partite delle proteste: “Noooo!”. “Calma, calma! Bisogna costruire l’alternativa superando i veti e le ambiguità” ha ribadito Bersani. Ma il pubblico era inferocito. Un buon viatico per il campo largo… “Il punto qual è? Passare dall’opposizione alla costruzione dell’alternativa, parrebbe sensato che le forze che hanno fatto coerentemente opposizione Pd, M5s, Avs dessero lo start con i quattro principi e poi aprissero il confronto nel paese, senza veto alcuno, così c’è tempo e modo di costruite assieme i programmi, di vedere se chi è in posizioni di sostenere la destra qui e là, magari trova il tempo e il modo di aggiustare la pratic: non è sensato?”. Il pubblico è sembrato scettico, ma i “no” non sono più arrivati.

Vannacci il nemico? Il video di Bersani che cita Renzi…