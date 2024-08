Alice Toniolli è uscita dal coma, è sveglia e parla. La gioia degli amici della ciclista che si era schiantata

Alice Toniolli è uscita dal coma. “Alice è sveglia, riconosce le persone e parla!! Ringraziamo tutte le persone che sono state vicine a noi ed alla famiglia in questi giorni”. Così su Facebook la società sportiva ‘GS Topgirl’, per la quale Alice Toniolli gareggia, annuncia l’uscita dal coma della ciclista. La 19enne trentina è stata protagonista il 14 agosto di un grave incidente schiantandosi contro un muretto durante una gara. Nello schianto l’atleta aveva riportato un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo. Dal giorno dell’incidente era in prognosi riservata all’ospedale di Treviso.

Si indaga sull’incidente di Alice Toniolli

Sull’episodio la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati, che tra le possibili responsabilità mira ad accertare se il muretto in cemento fosse stato segnalato e agli organizzatori e se fossero state prese o meno le necessarie misure di sicurezza. -Le compagne di squadra di Alice Toniolli, la giovane ciclista rimasta coinvolta in un grave incidente nel corso della gara “Circuito dell’Assunta”, a Vittorio Veneto (Treviso), il 14 agosto scorso, secondo alcune fonti, nei giorni scorsi avrebbero respinto in blocco la richiesta della polizia giudiziaria di rispondere ad alcune domande relative alle circostanze che hanno dato luogo all’evento. Si tratta di una decina di atlete appartenenti al team Top Girls Fassa Bortolo. La magistratura intanto sta verificando in particolare eventuali irregolarità nelle misure di protezione del manufatto impattato da Toniolli e altri estremi nell’adozione di precauzioni nello svolgimento della gara. Fino a questo momento non risultano ancora persone formalmente indagate.