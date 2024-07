Vox aderisce ai Patrioti di Orban: “Grati a Ecr e Meloni”. Procaccini: “Saremo fianco a fianco per cambiare l’Ue”

La delegazione di Vox al Parlamento Ue ha deciso di aderire al nuovo gruppo “Patrioti per l’Europa”, nato per iniziativa del premier ungherese Viktor Orban. Il partito guidato da Santiago Abascal lascia dunque il gruppo di Ecr, in un clima comunque di profonda stima e con una prospettiva di solida collaborazione. “Vox esprime la sua gratitudine e la sua forte amicizia con l’Ecr, il gruppo politico europeo al quale ha fatto parte finora e che ha un ruolo di primo piano nella lotta per Nazioni libere, sovrane, sicure e prospere. In modo del tutto speciale Vox esprime la propria amicizia verso Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni resterà sempre una socia, amica e alleata di Vox”, si legge nella nota ufficiale con cui Vox ha dato l’annuncio. “Anche se apparterremo a gruppi parlamentari diversi, sono certo che ci ritroveremo spesso fianco a fianco anche nel corso della prossima legislatura”, ha commentato il copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini di FdI.

Abascal conferma la “relazione bilaterale strettissima con FdI”

Vox ha una rappresentanza di sei parlamentari europei. La loro uscita non modifica gli equilibri tra i gruppi così come emersi dopo il voto: Ecr resta il terzo gruppo più numeroso, dopo Popolari e socialisti. Abascal, annunciando l’adesione al gruppo Ue dei Patrioti, ha detto che il gruppo riunisce “una gran parte di partiti protagonisti dell’alternativa al consenso dei popolari, dei socialisti e dell’estrema sinistra a Bruxelles”. “Una coalizione – ha aggiunto, facendo riferimento alla politica interna spagnola – che ha avuto conseguenze specialmente devastanti per gli spagnoli in ambiti come la sicurezza, la libertà, la campagna e la sua economia, l’energia e il controllo sovrano delle decisioni che riguardano il nostro Paese”. In un’intervista ha inoltre ribadito che Vox continuerà a mantenere “una relazione bilaterale strettissima” con FdI.

Procaccini saluta i colleghi di Vox: “Saremo ancora fianco a fianco per cambiare l’Ue”

La Lega ha commentato l’adesione di Vox ai patrioti come “un segnale importantissimo”. Per Ecr, il copresidente Procaccini ha rivolto il proprio saluto ai “colleghi di Vox con cui abbiamo condiviso cinque anni di appassionate battaglie politiche tra Bruxelles e Strasburgo”. “Con alcuni di loro è nato un rapporto di amicizia che va al di là degli aspetti politici. Anche se apparterremo a gruppi parlamentari diversi, sono certo che ci ritroveremo spesso fianco a fianco anche nel corso della prossima legislatura”, ha aggiunto Procaccini, sottolineando che “l’Ecr è una forza politica intenzionata a cambiare l’Unione Europea, riportandola alle sue origini: un’alleanza di nazioni che fanno poche cose insieme, ma importanti. Percorreremo questa strada senza indugi e senza limitarci alla mera testimonianza”.