Venezuela, regime sotto attacco: i manifestanti abbattono le statue di Chavez (video)

Diverse statue del colonnello Hugo Chavez, autocrate del Venezuela dal 1999 fino alla sua morte nel 2013, sono state abbattute dai manifestanti a La Guaira (spiaggia di Caracas) a Calabozo (nello Stato di Guárico) e a Mariara (tutte nel nord del Paese). Lo ha confermato in televisione Nicolas Maduro, dopo la sua rielezione, che di Chavez è stato il delfino.

Hugo Chávez’s statue was just torn down in Venezuela. The people are rising up.pic.twitter.com/GvzyVUne9M

— End Wokeness (@EndWokeness) July 29, 2024