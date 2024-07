“Un pensiero per Fiorella Fabiola”: il 9 luglio un convegno alla Camera sulla depressione

Ritorna, alla sua settima edizione, il convegno di sensibilizzazione sulla depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”. L’appuntamento è per il 9 luglio, ore 10, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa di notevole valenza sociale, è ideata e diretta da Magda Mancuso, conduttrice tv, presentatrice e giornalista campana, e dall’onorevole Luciano Ciocchetti che, unitamente ad altri deputati, ha presentato una proposta di legge relativa all’Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, motivo per il quale ha deciso di promuovere l’evento presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa è supportata da eccellenti professionisti specializzati nei settori Salute e Comunicazione.

Il programma dei lavori del convegno sulla depressione

Saluti introduttivi: On. Gianfranco Di Sarno, avvocato, già deputato della Commissione II Giustizia, Camera dei Deputati

Dibatteranno: Pietro Prevete, presidente Commissione Regionale Campana Psichiatria, giudice esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dirigente Psichiatra e Psicoterapeuta 10° livello, resp. Servizio Antistalking Asl Napoli 1 Centro; Simona Toto, psicologa, psicoterapeuta EMDR; Rosalia Ciorciaro docente universitaria e specialista in Nutrizione; i giornalisti: Massimo Sparnelli; Teresa Lucianelli, specializzata in Sociologia della Comunicazione, anche addetto stampa del convegno; Diego Paura, responsabile della redazione Cultura e Spettacoli del quotidiano “Roma”.

Conclusioni: On. Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione XII Affari Sociali. Moderatore d’eccezione, il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Mimmo Falco, tra i massimi esponenti di categoria. La settima edizione si avvale della collaborazione dell’associazione “La Fiaba di Fio’” presieduta da Teresa Zito, vicepresidente Paola Guarriello.

Questa iniziativa nasce da una storia vera e soprattutto sofferta di “inadeguatezza”: quella di Fiorella Fabiola (nella foto), sorella gemella della Mancuso, che a 38 anni, in seguito ad una grave forma di depressione, si è tolta la vita, lasciando un grande vuoto ed un profondo senso d’impotenza, lo stesso che vivono i parenti di tanti soggetti di ogni età che entrano nel tunnel della depressione, e necessitano di un supporto attivo, continuativo e qualificato, finalizzato al recupero quanto più tempestivo possibile.

Obiettivo del convegno è diffondere in merito alla depressione una giusta ed efficace informazione, derivante dal dialogo costruttivo tra addetti al settore e comunicatori, e arginare l’indifferenza, sollecitando la società ad essere parte attiva nel coinvolgimento dei soggetti colpiti, che tendono a chiudersi sempre di più in se stessi, fino a rifiutare la vita stessa. Per la realizzazione dell’evento si ringraziano: “Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori”, “Alleria-Trattoria e pizzeria”, “Gas Service srl” e “Balance Milano”. Tv ufficiale “Italia Felix”, fotografo ufficiale Pino Attanasio.