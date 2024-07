Trump, spunta l’incredibile video degli spettatori che indicano sul tetto il cecchino prima degli spari

Un video, pubblicato anche dal network americano Nexta, mostra come in molti sul prato di Butler, dove era da poco cominciato il comizio di Donald Trump, avessero notato un uomo che era salito su un tetto con il fucile e strisciasse come a mettersi in posizione. Il video mostra persone che indicano il tetto e guardano in direzione di Thomas Crooks che avanza sul tetto armato.

A video is circulating online that shows a shooter climbing on a roof with a rifle being seen by dozens of people before the #TrumpAssasinationAttempt in Pennsylvania. They pointed him out to police. pic.twitter.com/1Jz4z3cawj — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2024

Il tetto considerato a rischio, ma nessuno ha fermato il cecchino

Il tetto dal quale Thomas Matthew Crooks ha sparato all’ex presidente Donald Trump era stato valutato dal Secret Service come ”potenzialmente vulnerabile’‘ nei giorni precedenti il comizio del candidato repubblicano. Lo rende noto la Nbc citando in esclusiva due sue fonti. L’edificio, di proprietà di una società di ricerca sul vetro, si trova vicino al Butler Farm Show, un luogo all’aperto a Butler, in Pennsylvania. I servizi segreti erano a conoscenza dei rischi ad esso associati, hanno detto le fonti.

“Qualcuno avrebbe dovuto essere sul tetto o mettere in sicurezza l’edificio in modo che nessuno potesse salirci”, ha detto una delle fonti, un ex agente dei Secret Service che era a conoscenza della pianificazione. Nonostante queste preoccupazioni, capire come l’uomo armato sia salito sul tetto è una questione centrale per gli investigatori che stanno indagando su come un aggressore solitario sia riuscito a sparare a Trump durante l’evento della campagna elettorale.