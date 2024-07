Trump: “Un golpe per fare fuori Biden. Dicevano ‘sì, lo amiamo’ e poi alle spalle erano brutali”

Donald Trump prende le difese del suo ex rivale Joe Biden, appena ritiratosi dalla corsa per la Casa Bianca. Il tycoon parla di vero e proprio golpe dei democratici per far ritirare il presidente in carica, mentre i primi sondaggi lo vedono in testa contro Kamala Harris.

Le parole di Trump: “Joe espulso dai democratici”

Diverse personalità democratiche hanno “espulso” Joe Biden, ha affermato Trump in un’intervista a Fox News denunciando l’atteggiamento “brutale” del partito avversario. “L’hanno tirato fuori, tra Pelosi, Obama e gli altri”, ha detto il candidato repubblicano. “Li ho visti in televisione, erano così carini, ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe’. Ma dietro le quinte, so perfettamente che erano brutali nei suoi confronti”, ha aggiunto Trump.

“Penso che sia stato un colpo di stato. Non volevano che si candidasse. Era molto basso nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso”, ha proseguito il magnate nell’intervista a Fox. “Sono andati a trovarlo e gli hanno detto che non poteva vincere le elezioni, il che penso sia vero”, ha poi aggiunto l’ex inquilino della Casa Bianca.

Donald Trump ha poi attaccato la vicepresidente Kamala Harris, quasi sicura di essere ora la candidata democratica, “è peggio” di Joe Biden, ha detto The Donald. Sulle ultime parole pronunciate dall’attuale presidente, il tycoon ha detto che si è trattato di “un discorso appena comprensibile e pessimo“.

Il sondaggio

Donald Trump è in vantaggio in quattro swing States su cinque sulla vicepresidente Kamala Harris, secondo una nuova rilevazione condotta da Emerson College e “The Hill”. I due sarebbero invece testa a testa in Wisconsin, al 47 per cento. Il candidato repubblicano, sarebbe in vantaggio in Arizona (49 a 44 per cento), in Georgia (48 a 46), in Michigan (46 a 45) e in Pennsylvania (48 a 46). La rilevazione mostra anche come il sostegno per Harris sia superiore a quello di cui godeva un mese fa Biden in tutti i cinque gli swing state, anche se Trump resta saldamente in testa.

“Ci sarà il dibattito tra i due candidati”

Ci sarà “un dibattito televisivo tra l’ex presidente Trump e la vicepresidente Harris”, ha spiegato Jason Miller, consigliere senior della campagna di The Donald. Miller ha precisato di non essere sicuro che il dibattito si terrà sull’Abc. “Dovrebbero esserci più dibattiti – ha aggiunto – penso che ci dovrebbe essere una certa diversificazione”.

Giordano (Ecr): “Harris più aggressiva ma Trump non si spaventerà”

“Kamala Harris è sicuramente una prospettiva che movimenta la campagna elettorale degli Stati Uniti. Di Biden si sa tutto, si sa tutto di Donald Trump, di Kamala Harris non si sa moltissimo, tant’è vero che siamo tutti un po’ stupiti dall’atteggiamento aggressivo dell’inizio della campagna elettorale, che sicuramente non aiuta a ridistendere gli animi. È una sfida interessante, credo che Donald Trump sia attratto dalle sfide interessanti, non credo che questa sia una cosa che possa demoralizzarlo”, ha commentato Antonio Giordano, Segretario Generale di Ecr e deputato di Fratelli d’Italia nel corso della trasmissione “Filo Diretto” a Rainews24.