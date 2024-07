Trump e Zelensky si preparano al futuro: la telefonata sul lavoro comune per una “pace giusta”

Telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky durante la quale, ha spiegato il presidente ucraino, hanno “concordato di discutere, in un incontro faccia a faccia, i passi da compiere verso una pace giusta e duratura”. Anche Trump ha giudicato come “ottima” la conversazione.

Trump e Zelensky: “Se sarò presidente, metterò fine alla guerra”

Su Truth, il social che lui stesso ha fondato, Trump ha spiegato di aver promesso a Zelensky che se sarà rieletto presidente porrà “fine alla guerra” e che “entrambe le parti saranno in grado di riunirsi e negoziare un accordo che metta fine alla violenza e apra la strada alla prosperità”, pur non anticipando dettagli sui termini di un eventuale accordo.

Zelensky su Trump: “Se sarà eletto, lavoreremo insieme. Non ho paura”

Zelensky, da quanto emerso si è congratulato con il tycoon per l’ufficializzazione della candidatura presidenziale per il Partito Repubblicano e ha espresso la propria condanna per lo “scioccante” attentato di cui è stato vittima. “Penso che se Donald Trump diventerà presidente, lavoreremo insieme. Non ho paura”, ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, durante la quale ha chiarito che “l’Ucraina sarà sempre grata agli Stati Uniti per il loro aiuto nel rafforzare la nostra capacità di resistere”. È stato poi su x che Zelensky ha spiegato di aver “sottolineato il sostegno vitale di entrambi i partiti e di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti per proteggere la libertà e l’indipendenza della nostra nazione”.

Le parole di The Donald a Milwaukee su Russia e Ucraina

L’Ucraina e le mire ella Russia sono state oggetto anche di diffuso passaggio del discorso di Trump alla convention di Milwaukee. “Sotto il presidente Bush, la Russia ha invaso la Georgia. Sotto il presidente Obama, la Russia ha preso la Crimea. Sotto l’attuale amministrazione, la Russia ha quasi preso l’Ucraina. Sotto il presidente Trump, la Russia non ha preso niente”, ha detto The Donald.