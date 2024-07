Toti: nuovo ordine di custodia cautelare per finanziamenti illeciti al partito

Nuova ordinanza di cautelare agli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che è sospeso dallo scorso 7 maggio dopo un analogo provvedimento giudiziario. L’accusa contestata è quella di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati in occasione delle elezioni comunali di Genova del 2022. Risultano coinvolti in questa seconda tranche anche l’ex braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, l’ex senatore e l’editore di Primocanale, Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada.

Le accuse a Toti per la campagna amministrativa del 2022

La nuova misura cautelare nei confronti di Giovanni Toti non allunga i tempi degli arresti domiciliari, che scadono comunque a inizio novembre. Il presidente, difeso dall’avvocato Stefano Savi, dovrà sottoporsi a un nuovo interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni che ha 10 giorni di tempo per fissarlo. La scorsa settimana il tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso della difesa del governatore ligure di revoca della misura di detenzione parlando di possibile reiterazione del reato. I legali di Toti, che impugneranno il provvedimento in Cassazione, avevano prodotto anche un parere del giurista Sabbino Cassese che sosteneva l’incostituzionalità del provvedimento cautelare.

Stasera la manifestazione della sinistra senza Calenda, Renzi e +Europa

Stasera a Genova Pd, Cinquestelle e Avs sfileranno per chiedere le dimissioni di Toti. Non parteciperanno Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa di Magi e Bonino, che hanno censurato l’iniziativa parlando di uso politico delle inchieste giudiziarie. Il Partito democratico spinge per le dimissioni del governatore e ha già un nome caldo per la candidatura alle elezioni regionali: si tratta di Andrea Orlando, ex ministro della giustizia.

Il Csm apre la pratica sulla decisione del tribunale del Riesame

Il Comitato di Presidenza del Csm ha autorizzato l’apertura di una pratica sulla vicenda giudiziaria riguardante la vicenda del presidente della Regione Liguria. Gli atti sono stati trasmessi alla Prima Commissione e al procuratore generale della Cassazione per la valutazione di un “eventuale provvedimento disciplinare”. È quanto si legge in una nota delle consiglieri laiche di Palazzo dei Marescialli, Claudia Eccher e Isabella Bertolini, le quali, nei giorni scorsi, avevano presentato una richiesta di aprire una pratica sui giudici del tribunale del Riesame di Genova, che hanno rigettato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il presidente ligure.

“Con la richiesta di apertura della pratica – si legge ancora nella nota – le due consigliere hanno sempre sottolineato che l’obiettivo non è mai stato quello di censurare l’attività giurisdizionale dei magistrati, ma di valutarne il comportamento in relazione ai richiami etici e alle considerazioni ironiche, che scadono nell’irrisione dell’indagato, contenuti nell’ordinanza del tribunale del Riesame”.