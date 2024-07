“Ti spacco i denti”, consigliere Pd di Massa aggredisce un leghista. FdI: Schlein intervenga

Violenza rossa in consiglio comunale a Massa, dove il capogruppo leghista Filippo Frugoli è stato aggredito e minacciato dal consigliere comunale del Pd, Stefano Alberti.

All’origine un acceso scambio dialettico durante la seduta dell’assemblea cittadina che ha avuto uno strascico una volta conclusi i lavori. “Mi ha aspettato e mi ha preso per il collo, strattonandomi, prima di venire preso di forza dai suoi colleghi e allontanato nonostante lui provasse a fare resistenza a venire verso di me”, racconta Frugoli che sui social allega una sua foto con un visibile livido al collo e anche il referto del pronto soccorso.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini parla di “episodio vergognoso” e aggiunge: “Un comportamento selvaggio e inaccettabile, alla faccia della ‘tolleranza’ rossa, piena solidarietà a Filippo Frugoli, che è stato subito portato in pronto soccorso per accertamenti e che ovviamente procederà a denunciare il suo ‘democratico’ aggressore”.

Campione (FdI): l’aggressione di Massa non va minimizzata, intervenga la Schlein

“L’aggressione non può essere minimizzata e va stigmatizzata da tutte le forze politiche senza esitazioni”, commenta Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Mi auguro – prosegue l’esponente di FdI – che il Pd prenda provvedimenti nei confronti del consigliere comunale che ha colpito Frugoli e che non vi siano silenzi e omissioni, come troppo spesso accade quando dietro certe imprese vi sono esponenti della sinistra. Le aule consiliari non possono essere scambiate per ring, il confronto deve rimanere sempre nell’alveo della civiltà e del rispetto reciproco. Nell’esprimere la totale solidarietà nei confronti del capogruppo della Lega a Massa, auguro che queste intemperanze vengano condannate da tutti. A cominciare dalla segretaria Pd, Elly Schlein”.

Le scuse del consigliere Pd: Frugoli mi ha dato dello scemo

“Mi scuso con la persona e con tutto il Consiglio”, afferma oggi Alberti, contattato dall’ANSA. “Nel dibattito – spiega – avevo fatto l’esempio di un film, ‘The Truman Show’, per dire che erano fuori dalla realtà, e Frugoli mi ha risposto consigliandomi di vedere un altro film, ‘Scemo e più scemo’, quindi dandomi indirettamente dello scemo”. Tuttavia, sostiene Alberti, “non gli ho messo le mani sul collo, l’ho preso per il bavero della maglia”, perché “mi sono sentito offeso, un’offesa grave: ma ho avuto una reazione che non dovevo avere, e di questo mi scuso”.