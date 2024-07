Tg1, l’Usigrai contro Chiocci: “Solleva una collega dallo Speciale Trump per ritorsione”. Nuova figuraccia

Le modalità della copertura dell’attentato a Trump durante il comizio in Pennsylvania dà modo all’Usigrai di piantare un’altra grana contro TeleMeloni. “Oggi una collega componente dell’Esecutivo Usigrai, conduttrice di lunga e consolidata esperienza, è stata sollevata dalla conduzione dello speciale sull’attentato a Trump e dei tg: (tutti cancellati ad eccezione del Lis obbligatorio). Senza alcuna motivazione mentre, già dall’alba in redazione, si stava preparando a condurre come da incarico e da orario. La stessa conduttrice che la mattina del 19 aprile scorso per il direttore Chiocci andava benissimo per condurre lo speciale di Esteri sull’attacco di Israele all’Iran, oggi, dopo che Usigrai il 5 giugno scorso ha depositato un ricorso contro l’azienda per comportamento antisindacale, riferendo anche di un episodio accaduto al Tg1, durante lo sciopero del 6 maggio scorso, viene esautorata”.

La nota dell’Esecutivo Usigrai mira a un solo obiettivo: dimostrare che il direttore del Tg1 abbia agito per ripicca, per “vendetta”. “Difficile pensare che si tratti di coincidenze”. Insomma: Gabriella Capparelli sarebbe stata rimossa come «ritorsione» in seguito allo sciopero dello scorso maggio. Sarebbe stato lanciato un “messaggio oblicuo”, piagnucola il sindacato. “La nostra è la denuncia di un clima che si rintraccia ormai quotidianamente nella gestione dell’azienda. I giornali sono pieni da mesi di piccoli e grandi violazioni delle regole e del buon senso in una azienda che è diventata prima di tutto luogo delle scorribande di interessi politici che nulla hanno a che fare con il bene pubblico che la Rai rappresenta per cittadini e utenti”.

L’Usigrai ne inventa un’altra contro TeleMeloni

La lamentazione dell’Usigrai contro TeleMeloni viene nuovamente smentita da una nota della Rai che spiega come sono andate le cose. “La notizia dell’attentato all’ex presidente Trump è arrivata dopo la mezzanotte e ha tenuto impegnata per tutta la notte parte della direzione del Tg1: a cominciare dal direttore, tre vicedirettori, il capo redattore degli Esteri, Oliviero Bergamini, già corrispondente della sede Rai di New York. L’organizzazione di uno speciale di tre ore e mezza, a partire dalle ore 7 del mattino, ha visto impegnati tutta la redazione Esteri e parte della redazione Cronaca. I collegamenti con ospiti e corrispondenti dalle sedi Rai all’estero sono stati organizzati sui temi di politica internazionale. Come già altre volte accaduto in passato, anche con altre direzioni, la scelta della conduzione di uno Speciale improntato esclusivamente su temi di politica internazionale – nel rispetto dell’autonomia decisionale del direttore sancita dall’articolo 6 del contratto nazionale del lavoro giornalistico – è caduta sulla redazione di competenza”.

La smentita della Rai

La nota della Rai prosegue: “La collega Capparelli, stimata e apprezzata, ha condotto regolarmente il TgLis: spazio di informazione che non poteva essere inglobato nello Speciale (che è cosa diversa dal Tg). L’Usigrai parla di ritorsione, un’accusa infondata e da respingere con forza; in ragione del fatto che la scelta della conduzione dello Speciale di 3 ore e mezza è caduta su un capo redattore (Olivero Bergamini); e su un capo servizio-conduttrice della redazione Esteri (Perla di Poppa): già inviata negli Stati Uniti in occasione delle elezioni americane e come sostituzione a copertura della sede di corrispondenza di New York. L’Azienda coglie l’occasione per ringraziare la direzione del Tg1 e la testata tutta per il grande lavoro svolto questa mattina dalle ore 7 alle ore 10.30, a poche ore dall’attentato avvenuto negli Usa”.

Gasparri: “L’Isigrai si abbandona a polemiche ridicole”

Un’ampia copertura, con dirette, speciali, ospiti ed approfondimenti ha modificato la normale programmazione di tutti i canali Rai già immediatamente dopo la notizia dell’attentato all’ex presidente statunitense. Dunque, morale della favola, “l’Usigrai si abbandona a polemiche ridicole”, commenta Maurizio Gasparri: “Umiliato dalla sentenza che ha sancito in Rai il diritto di lavorare e ha bocciato lo stalinismo dell’Usigrai, il sindacato, un tempo unico, dei giornalisti di estrema sinistra, mentre il mondo è scosso da guerre e attentati e la Rai dà ampia e tempestiva informazione su tutte le reti e con tutte le testate (grazie a direttori e redazioni di qualità), si abbandona a polemiche ridicole. C’è chi fa informazione e chi pensa a sciocchezze, conclude il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

La nota della Lega in Vigilanza: Un direttore deve fare il direttore, non il paggetto della sinistra

“L’atteggiamento tenuto da parte di Usigrai in queste ore è grave, non fosse altro per un costante e irriguardoso attacco a Chiocci, con pretesti peraltro discutibili. Usigrai se ne faccia una ragione: un Direttore deve fare il Direttore, non il paggetto della sinistra. A nome della Lega, solidarietà a Chiocci”. Così in una nota i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai.