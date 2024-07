Sulle Olimpiadi di Parigi l’incubo di Monaco ’72. Israele avverte: l’Iran prepara un attentato

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha inviato una lettera all’omologo francese, Stephane Sejourné, avvertendolo del piano di un attentato alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’incubo delle Olimpiadi di Monaco 1972 aleggia, senza che venga citato esplicitamente, nella lettera inviata dal ministro israeliano.

“C’è chi cerca di minare l’aspetto celebrativo di questo gioioso evento”, ha scritto Katz. Il capo della diplomazia israeliana ha avvertito: “Attualmente disponiamo di valutazioni riguardanti la potenziale minaccia rappresentata dai terroristi iraniani e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi”.

Nella lettera, Katz ha espresso “gratitudine” ai funzionari francesi per le “misure di sicurezza senza precedenti” adottate per proteggere gli israeliani ai Giochi, così come per il rifiuto da parte del governo francese delle richieste di bandire Israele dalle Olimpiadi. Gli 88 atleti israeliani presenti ai Giochi di Parigi sono soggetti a protezione 24 ore su 24 da parte dei servizi di sicurezza francesi e sono anche sorvegliati da funzionari dell’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet.

Olimpiadi di Parigi, Macron all’Eliseo riceve anche Mattarella

Alla vigilia dell’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, la Francia si prepara ad accogliere il mondo, concretamente per i milioni di visitatori attesi nei 35 siti distribuiti sul territorio, virtualmente per i miliardi di telespettatori che seguiranno la celebrazione sportiva sui loro schermi. Un grande momento che secondo l’Eliseo sarà ”di unità e di comunione nazionale, ma anche di comunione internazionale”.

Il presidente francese Emmanuel Macron è pronto ad accogliere diversi Capi di Stato in una cena al Louvre con circa 500 invitati tra cui decine di capi di Stato e di governo, per fare di questi Giochi un momento importante dal punto di vista diplomatico. Tra le personalità che dovrebbero essere presenti figurano il re Filippo e la regina Matilde del Belgio, arrivati ​​in Eurostar con i loro figli, così come la coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia. Atteso anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Inoltre la presenza della principessa Anna, sorella del re Carlo III, e della first lady americana Jill Biden, ha aggiunto un tocco di suspense e attesa all’evento, secondo Le Parisien. A Parigi, invece, non saranno presenti né il presidente cinese Xi Jinping né il presidente brasiliano Lula, che sarà rappresentato dalla moglie, anche se è atteso anche il presidente argentino Javier Milei. Prima di cena, gli ospiti parteciperanno ad un vertice al Carrousel du Louvre, co-organizzato dal presidente del Cio Thomas Bach e dal presidente Emmanuel Macron. Secondo l’Eliseo, da questo incontro sono attesi “impegni finanziari concreti”.

Sul fronte del terrorismo, nel confinante Belgio in queste ore quattordici perquisizioni “sono state effettuate questo giovedì dalla polizia giudiziaria federale (PJF) di Anversa su richiesta di un giudice istruttore specializzato in questioni di terrorismo” e “sette persone sono state fermate per essere interrogate”. Lo riporta il quotidiano Le Soir citando la Procura federale belga.Le perquisizioni hanno avuto luogo nelle città di Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven. Il giudice istruttore deciderà in seguito se i fermati saranno portati davanti a lui ed eventualmente sottoposti a mandato di arresto. Tutte le persone coinvolte sono sospettate di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, di finanziare il terrorismo e di preparare un attacco terroristico”. “I loro obiettivi specifici non sono ancora stati determinati”, conclude l’accusa.