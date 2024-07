Spot degli Obama per Kamala Harris: “Sarà un fantastico presidente”. Ma in 4 anni da vice è stata un flop

A Kamala Harris arriva l’ultimo sostegno, di peso, dell’establishment democratico per la sua corsa last minute per la Casa Bianca, quello di Barack e Michelle Obama. “Michelle ed io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e fare qualsiasi cosa che possiamo fare per aiutarti in questa elezione fino allo Studio Ovale”, ha detto l’ex presidente in un video, pubblicato su X, che mostra la vice presidente che riceve la telefonata di endorsement degli Obama.

“Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia amica Kamala, sono orgogliosa di te, farai la storia”, aggiunge l’ex first lady, il cui nome era insistentemente circolato come possibile sostituta di Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca, anche se lei ha sempre continuato a negare ogni intenzione di scendere in politica.

Michelle poi, che ha scritto contemporaneamente su X, ha usato toni da ‘madrina’: “Sono così orgogliosa della mia ragazza, Kamala. Barack e io siamo entusiasti di sostenerla come candidata democratica per la sua positività, senso dell’umorismo e capacità di portare luce e speranza alle persone in tutto il paese” ha scritto l’ex first lady.

Voci sono circolate anche in questi giorni in cui l’endorsement degli Obama si è fatto aspettare, anche quando erano arrivati quelli degli altri pezzi da 90 del partito. E che secondo lo staff degli Obama sono state fatte circolare dai repubblicani nella tentativo di spaccare l’unità dei dem. Il sostegno degli Obama a questo punto amplifica lo slancio crescente acquisito dalla campagna di Harris, 59 anni, già accolta con entusiasmo da parte dei sindacati, delle minoranze etniche e dal suo partito. Un entusiasmo che negli anni da vicepresidente alla Casa Bianca non si era mai registrato. Anzi, nelle campagne elettorali di midterm i candidati democratici hanno fatto a gara per eludere la presenza della Harris nei vari convegni. Gli stessi sondaggi l’hanno classificata come la vicepresidente meno amata nella storia Usa. Un triste primato che dovrà ribaltare in appena cento giorni.