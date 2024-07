Sondaggio Swg, gli italiani premiano ancora Meloni: FdI cresce, FI in lieve calo. Effetto Ursula?

Fratelli d’Italia cresce ancora di quasi mezzo punto, in leggere calo Forza Italia che perde lo 0,4%. È la fotografia dell’ultimo sondaggio Swg per La 7 relativo all’ultima settimana. Le scelte sulla rielezione di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue sembrano premiare nelle intenzioni di voto il partito di Giorgia Meloni che ha votato contro il bis. E non gradire la posizione degli azzurri di Antonio Tajani che, al contrario, ha votato a favore della von der Leyen.

Swg, Fratelli d’Italia ancora in crescita (30%)

Il presunto errore della premier e il racconto della sinistra su un inevitabile isolamento dell’Italia nello scacchiere internazionale ed europeo vengono smentiti dagli italiani che, se si votasse oggi, confermerebbero e rafforzerebbero il proprio consenso per Fratelli d’Italia che conquista il 30 per cento. Stando all’ultima rilevazione Swg per La7 di lunedì 22 luglio sull’orientamento di voto degli italiani, il partito della premier cresce ancora al 30% (+0,4 dall’ultima rilevazione), mentre quello del ministro degli Esteri e vicepremier cala all’8,3% (-0,4). In crescita anche la Lega di Matteo Salvini all’8,5% che aumento dell’1%, anche il Carroccio, con motivazioni più tranchant, ha bocciato senza se e senza ma la rielezione della presidente uscente della commissione Ue.

Gli italiani apprezzano Meloni su von der Leyen

Sul fronte avversario anche il Pd di Elly Schlein scende al 22,8% (-0,2). In leggere calo anche Verdi e Sinistra dal 7% cala al 6,9 (-0,1). Più dietro Azione di Carlo Calenda al 3,4 (-0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4 (+0,2).