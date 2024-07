Sequestrati in Toscana un castello e 41 milioni di euro a un oligarca russo: la richiesta partita da Kiev

Sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze beni per 41 milioni di euro a Aleksej Fedoricsev, noto uomo di affari russo di origine ungherese, su richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inoltrata dalla procura specializzata anticorruzione di Kiev, in Ucraina.

Si tratta di beni (immobili e quote societarie) frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati dall’imprenditore russo. L’uomo risulta indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina (attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli) per un ammontare di oltre 60 milioni di dollari e riciclaggio.

L’ordinanza cautelare reale costituisce riscontro agli accertamenti eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze che, avuto riguardo alle risultanze comunicate dall’Autorità Giudiziaria ucraina, hanno consentito di acclarare che il cittadino russo , reinvestendo parte dei proventi illecitamente conseguiti, detiene, per il tramite di una fiduciaria con sede in Firenze, la titolarità dell’intero capitale di una società proprietaria di Torre del Gallo, un esteso e lussuoso compendio immobiliare nel capoluogo toscano. In particolare, tra i beni oggetto di sequestro figurano quote societarie, dal valore nominale di 3 milioni di euro, e quattro unità immobiliari, dal valore di quasi 38 milioni di euro, che saranno affidate al custode giudiziario appositamente nominato dal citato Tribunale.

Chi è l’uomo d’affari russo Aleksej Fedoricsev

L’imprenditore si chiama Aleksej Fedoricsev, ha 68 anni e risiede in Costa Azzurra. Ex calciatore professionista, secondo i siti specializzati vanta un patrimonio netto da un miliardo di dollari.

E’ stato proprietario delle squadre di calcio del Rostov e della Dinamo Mosca e del basket Monaco. La moglie di Fedorychev è Ulyana Tseitlina, è stata una delle modelle più famose di Playboy negli anni ’90. Nel 2006 la rivista Forbes lo ha inserito tra i cento uomini più ricchi della Russia. Fedoricsev spesso organizza eventi nella struttura sulle colline fiorentine. Il sequestro preventivo è relativo alle quote della società proprietaria della struttura, per un totale di 41 milioni di euro.