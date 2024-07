Saluti romani in classe: colpo di scena, il professore “fascista” è un ex dirigente Pd. Sinistra rossa di vergogna

Saluti romani, battute omofobe e razziste: alcuni video pubblicati da Repubblica immortalano un professore dell’istituto Pirelli di Roma, in classe durante le lezioni, in comportamenti poco ortodossi. Tra i tanti, un selfie, un autoscatto, con studenti intenti a fare il saluto fascista. Un fatto che ha indignato l’opposizione

“Ormai è certo: il famigerato professore fascista dell’istituto Pirelli, che ha indotto numerosi esponenti del Pd e del M5S a paventare il rischio di un dilagare di episodi di fascismo a scuola, è in realtà un ex dirigente del Pd abruzzese. Non solo: è anche un convinto antifascista. Chi si è precipitato a chiedermi dichiarazioni di condanna e di stigma verso il ‘pericoloso eversore’ ha fatto una pessima figura. Peccato che fra costoro vi sia anche una autorevole esponente del Pd, Anna Ascani, vicepresidente della Camera, che quantomeno per il ruolo ricoperto avrebbe dovuto usare maggiore prudenza e toni più misurati e istituzionali. Chiarito che il docente non è un pericoloso fascista, l’ufficio scolastico del Lazio verificherà ora se realmente il professore ha usato espressioni omofobe e razziste”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un post su X.

“Chiedeva al filippino di pulirgli casa e faceva battute all’alunno gay”

“Faceva selfie in classe con saluti romani, chiedeva allo studente filippino di pulirgli casa, all’egiziana dava sempre 4 e all’alunno gay chiedeva quanti ne aveva presi”: sono queste delle accuse, scrive Open , rivolte al professore dell’istituto superiore Pirelli al Tuscolano.

“Espressioni razziste e omofobe, comportamenti volgari, saluti fascisti. Così un professore di un istituto romano. “Valditara, il ministro castigatore, quello delle punizioni e della scuola-caserma che dice?”, aveva scritto su X la deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera, Anna Ascani. “Non pervenuto. Su episodi tanto gravi non può cavarsela tacendo”, aveva aggiunto la Ascani. Una domanda che andava rivolta per prima ai vertici del Pd abruzzese, che hanno tra i suoi dirigenti un professore così pericoloso.

Il professore è dirigente Pd in Abruzzo

Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione, Giorgia Latini. “Bene che l’ufficio scolastico del Lazio conduca ogni verifica ritenuta utile a comprendere se il professore dell’Istituto Pirelli abbia utilizzato espressioni omofobe o razziste. Una attenzione chiara e dovuta su una vicenda che, però, avrebbe richiesto la medesima attenzione da parte dello stesso Pd. Che non ha perso tempo a stracciarsi le vesti e a puntare il dito contro Valditara, senza però verificare i fatti, altrimenti avrebbe constato che il ‘pericoloso professore’ altri non è che un convinto antifascista e ex dirigente, nemmeno a dirlo, del PD abruzzese. Ormai, pur di alimentare la narrativa di un presunto rischio democratico, a sinistra si perdono misura e senso di realtà. Se non fosse ridicolo, ci sarebbe da preoccuparsi”.