Roma, sgomberati gli immobili okkupati in via Casilina Vecchia. Anni di pressing di FdI, il quartiere ringrazia (video)

Era ora. A Roma i residenti della zona di via Casilina Vecchia (quartiere Mandrione) possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo anni di proteste dei comitati e gli interventi di FdI del territorio sono stati sgomberati gli immobili occupati abusivamente (sede di bivacchi e spaccio di droga) in via Casilina Vecchia di proprietà delle Ferrovie dello Stato. All’alba, dopo giorni di sopralluoghi e fermi, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, anche con le unità cinofile, i carabinieri, la Guardia di finanza, gli agenti di Roma Capitale e gli operatori dell’Ama. La strada è stata chiusa insieme al tratto della ferrovia che collega Ciampino con Termini.

Roma, sgomberati gli immobili occupati in via Casilina Vecchia

Grazie alla conformazione del territorio è stata creata una “sorta di isola, in posizione strategica rispetto al contesto urbano circostante”, raccontano le forze dell’ordine. Tra gli occupanti persone che “delinquono quotidianamente. La zona è frequentata anche da tossicodipendenti e spacciatori”. Un incubo per i cittadini. L’intervento è stato deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. Su delega della Procura di Roma, sono stati sequestrati 25 appartamenti, occupati abusivamente, negli 8 stabili di via Casilina Vecchia.

Residenti in festa: torna il decoro dopo anni di degrado e criminalità

Nella zona anche due immobili di proprietà del Campidoglio, uno dei quali sede di una sorta di discoteca abusiva. Il sequestro è scattato dopo una dettagliata informativa trasmessa alla procura da parte dei carabinieri della stazione San Giovanni e della compagnia di piazza Dante. Soddisfatto Fabio Rampelli che parla di una “battaglia antica di almeno dieci anni che non aveva trovato risposte con i governi di sinistra né con i governi tecnici”. Lo sgombero di oggi lascia ben sperare – dice il vicepresidente della Camera di FdI – per tanti altri pezzi di città ridotti in condizioni simili: occupazioni, vandalismo, spaccio e consumo di droga, furti, scippi, borseggi, graffiti.

Rampelli: una battaglia antica di almeno 10 anni

“Quando le istituzioni collaborano e la richiesta di sicurezza e legalità dei cittadini viene ascoltata, quando gli impegni vengono mantenuti, viene da pensare che c’è ancora speranza, che Roma può farcela, nonostante la sinistra”. Così sul suo profilo Facebook dove ha pubblicato un video insieme alla consigliera del municipio VII Cristina De Simone nel quale si illustrano gli interventi per bonificare le aree vicino alla Stazione Tuscolana.

Scurria: un grande traguardo, ma non ci fermiamo

L’esponente di FdI ha ringraziato il ministro Piantedosi, il prefetto Giannini, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, le Ferrovie dello Stato e il senatore Marco Scurria che si è molto impegnato per il decoro dell’area. “Il ripristino della sicurezza e della legalità è una battaglia che portiamo avanti da tanti anni – scrive in una nota il senatore di FdI – tanti sono stati gli incontri con i cittadini esasperati e il prefetto Giannini che ringrazio per la celere risposta. È stato raggiunto un grande traguardo ma non ci fermiamo qui”.