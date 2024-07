Rimini, si getta dal balcone con il figlio di 6 anni in braccio: morti entrambi. Il biglietto d’addio: “Scusa”

Tragedia a Rimini dove una donna si è tolta la vita gettandosi dal 5 piano di un palazzo con il figlio di sei anni in braccio. Inutili i tentativi di soccorso: entrambi sono morti sul colpo. Secondo le prime informazioni la donna, 40 anni, avrebbe lasciato un biglietto in cui chiederebbe scusa per il gesto. Al momento gli agenti stanno ascoltando i familiari delle vittime per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Rimini, suicidio di donna e bambino come già a Ravenna

Quanto accaduto questa mattina a Rimini ricorda un episodio del tutto simile avvenuto a Ravenna lo scorso 8 gennaio. In quel caso la madre 41enne, già seguita da un centro di igiene mentale, decise di gettarsi nel vuoto con la figlia di sei anni e il loro cagnolino. Per quest’ultimi il decesso fu immediato mentre lei se la cavò miracolosamente con alcune gravi ferite. A Rimini la donna col piccolo in braccio ha fatto un volo di almeno trenta metri, non lasciando scampo a entrambi. Secondo quanto si apprende, la donna soffriva di depressione. Una tragedia che si è verificata attorno alle 8.30 via della Pianta, nel quartiere Celle. La 40enne avrebbe dovuto come di consueto accompagnare il piccolo al centro estivo.