“Repubblica” ci ricasca: pubblica dichiarazioni di Salvini contro Meloni mai fatte. Scatta la querela

Matteo Salvini e la Lega hanno dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi nei confronti di quei media che, anche oggi, attribuiscono al segretario federale virgolettati completamente falsi e mai pronunciati. Così una nota del partito. Stamattina, in particolare, sono apparse su un quotidiano nazionale, anche in prima pagina, presunte frasi di Salvini su Giorgia Meloni: sono totalmente prive di fondamento”, sottolineano da via Bellerio, con implicito riferimento all’articolo sul quotidiano ‘La Repubblica’ che attribuisce a Salvini queste parole: “Per noi von der Leyen è insostenibile. Capisco che Giorgia ragioni da capo di governo, ma se alla fine la vota, vedrete, potrebbe essere la sua fine”.

L’articolo di “Repubblica” con le parole di Salvini

La ricostruzione del quotidiano romano, nell’edizione di oggi, parla di un Salcini ringalluzzito dall’adesione al gruppo dei “patrioti”. “Il Capitano li ringalluzzisce così: ‘Per noi von der Leyen è insostenibile. Capisco che Giorgia ragioni da capo di governo, ma se alla fine la vota, vedrete, potrebbe essere la sua fine’. Nella nota ufficiale, non cita mai la socia di governo, ma mette a verbale: ‘Dobbiamo contrastare ogni inciucio coi socialisti, filoislamici e filocinesi’. Quanto all’operazione dei Patrioti, coi fedelissimi il vicepremier ammette che l’operazione sorpasso su Ecr era in cantiere da tempo. E che lo sapeva bene. ‘Ci stavamo lavorando da un po’’ Anche se formalmente la Lega, col Rassemblement National di Le Pen, si è aggregata solo ieri. Salvini raduna i leghisti quasi in contemporanea con la conferenza stampa brussellese che annuncia il varo del gruppone sovranista, lanciato da Viktor Orbàn. È uno smacco per Meloni, anche se FdI fa buon viso a cattivo gioco: ‘Non cambia nulla”.

Niente di vero, secondo il leader leghista: seminare zizzania è lecito, creare dal nulla dei virgolettati un po’ meno, la la linea del Carroccio.