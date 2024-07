“Piazza Italia”, la politica tra la gente: torna l’appuntamento con FdI, tre giorni di dibattiti. Il programma

Torna da giovedì 4 luglio a sabato 6 luglio “Piazza Italia”, l’appuntamento estivo di piazza Vittorio organizzato dalla Federazione romana di Fratelli d’Italia. In programma incontri e dibatti che avranno come comune denominatore la città di Roma e le principali tematiche che la riguardano la Capitale. Ricco il panel dei relatori che vedrà salire sul palco. Attesi ministri, parlamentari, assessori, consiglieri comunali e municipale e rappresentanti delle associazioni e della società civile. “Abbiamo pensato questa festa per rimettere Roma al centro del dibattito – spiega il segretario del partito romano MarcoPerissa -. Abbiamo scelto temi a rilevanza locale che però risalissero la corrente del fiume fino al livello nazionale; valorizzando l’idea della collaborazione di diversi gradi di governo. I titoli li abbiamo scelti utilizzando citazioni di film o canzoni romane. E partiremo dalle periferie, tema attorno al quale il dibattito non si farà puntando sul degrado ma sull’orgoglio e sulle potenzialità” di quelle aree.

Piazza Italia, il programma della tre-giorni

Si comincia alle 17,30 di giovedì con il dibattito “E adesso Roma” a cui prenderanno parte, tra gli altri, Arianna Meloni e il presidente di FdI Roma, Marco Perissa. Questi i partecipanti, moderati da Daniele Rinaldi (Vicepresidente FdI Roma): Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Coordinatore Conferenza Assemblee legislative regioni); Ylenja Lucaselli; (Capogruppo FdI Programmazione E Programmazione della Camera dei Deputati); Arianna Meloni (Responsabile Adesioni e Segreteria Politica FdI); Massimo Milani (Viceresponsabile dipartimento Organizzazione FdI); Marco Perissa (Presidente FdI Roma); Luca Sbardella (Responsabile Grandi Eventi FDI); Marco Scurria (Vicepresidente gruppo FdI Senato); Marco Silvestroni (Presidente FdI Provincia di Roma); Paolo Trancassini (Presidente FdI Lazio); Lorenzo Santonocito (Capogruppo FDI I Municipio); Stefano Tozzi (Presidente Commissione Consiliare Speciale Trasparenza I Municipio).

Orgoglio e potenzialità delle periferie

Il programma di giovedì è molto denso di contenuti. Gli altri panel sono stati intitolati a citazioni di canzoni o film che hanno un legame con la Capitale: alle 18 dello stesso giorno all’interno di “Fatece largo” (da “La società dei magnaccioni” di Lando Fiorini), avrà luogo un confronto su “Orgoglio, sviluppo e potenzialità delle periferie romane”: sono attesi gli interventi di Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), di Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa); di Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati); di Laura Corrotti (Presidente della Commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti della Regione Lazio): di Nicola Franco (Presidente VI Municipio di Roma – Le Torri); di Lucia Ercoli (Responsabile Istituto Medicina Solidale Onlus); di Elisabetta Musso (Presidente Comitato di Casal Selce). A moderare sarà Mariacristina Masi (Consigliere FdI Roma Capitale).

Turismo, commercio, artigianato: il rilancio di Roma

A seguire, alle 19.30 all’interno di “Macelleria Rinaldi, chi parla?” (da “Febbre da Cavallo” di Steno) si parlerà di “Turismo, commercio, artigianato, servizi e start up. Roma: diverse vocazioni produttive per un unico rilancio”. Interverranno Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); Gianluca Caramanna (Responsabile Dipartimento Turismo FdI); Roberta Angelilli (Vice Presidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio); Giovanni Calì (Presidente Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma); Pier Andrea Chevallard (Presidente Confcommercio di Roma); Federico Iadicicco (Presidente ANPIT); Lorenzo Tagliavanti (Presidente Camera di Commercio di Roma). Modera: Federico Rocca (Consigliere FdI Roma Capitale).

“Piazza Italia”: i dibattiti di venerdì 5 luglio

Venerdì si inzia sempre alle 17:30 con il panel “E’ una semplice formalità” (da “Detenuto in attesa di giudizio” di Nanni Loy). Un dibattito molto delicato su “Giustizia vs Giustizialismo. Tra riforma della giustizia e ruolo delle carceri”. Intervengono Carlo Nordio (Ministro della Giustizia); Chiara Colosimo (Presidente Commissione Antimafia), Vittorio Rizzi (Vice Capo Vicario Polizia di Stato). Modera Stefano Erbaggi (Consigliere FdI Roma Capitale). Alle ore 19 segue “Guardate com’eri, guardate come sei…” da Compagni di Scuola di Carlo Verdone. Una tavola rotonda sul tema “Unire le diversità della scuola mettendo al centro i più piccoli”. Intervengono: Lavinia Mennuni (Membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza); Andrea Catalini (Presidente Azione Studentesca Roma); Suor Monia Alfieri (Scuola Paritaria Statale) in collegamento: “Premio per la Libertà educativa”. Azzurra Bartolucci (Docente scuola d’infanzia Roma Capitale): “Premio per l’impegno per la scuola paritaria comunale dell’infanzia di Roma Capitale”; Daniela Catalano–(Funzionario dei servizi educativi e scolastici), “Premio per la lunga carriera di coordinamento dei Servizi 0-6”; Tanja Coletta- (Educatrice nido pubblico Roma Capitale), “Premio per l’impegno nel nido pubblico”. Cristina Costarelli (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Isacco Newton), “Premio alla Governance scolastica”; Hemanuela Crisanti – (Precaria Roma Capitale ex componente Coordinamento Precarie): “Premio per l’impegno nel servizio pubblico 06”. Francesca Foti (Associazione Crescere Insieme – Nidi Convenzionati Roma Capitale). Modererà Rachele Mussolini (Consigliere FdI Roma Capitale) e presenterà Laura Marsilio (Responsabile Dipartimento Scuola FdI Roma).

Alle 19, 30 “No la vespa, la desda” da “7 kg in 7 giorni” di Carlo Verdone, panel su “Politiche Sociali e Assistenza Sanitaria: ripartiamo dalle persone”. Interventi di Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro del Lavoro e Politiche Sociali); Luciano Ciocchetti (Vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati); Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio); Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio); Antonio Magi (Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma); Vincenzo Montagna (Direttore Relazioni Istituzionali, Public Affairs e Progetti Speciali del Policlinico Universitario Campus Bio – Medico di Roma); Modera: Francesca Barbato (Consigliere FdI Roma Capitale).

Sabato 6 luglio

Inizio sempre alle ore 17.30 con “Maccarone, m’hai provocato?” Da “Un americano a Roma” di Steno. Tema: “Un conservatore a Roma. Cornice e perimetro della destra conservatrice romana”. Intervengono: Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura); Francesco Filini (Responsabile del Programma di FdI); Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati); Alessandro Giuli (Presidente Fondazione MAXXI) in collegamento. Modera: Ulderico De Laurentiis (Direttore Responsabile “La voce del patriota”). Segue alle 18.30 “Il cuore dentro alle scarpe” Da “La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori. Tema: “Lo sport come simbolo di riscatto per i più giovani”. Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani); Fabio Roscani (Presidente Gioventù Nazionale); Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute SpA); Modera Francesco Todde (Presidente Gioventù Nazionale Roma); Presenta: Alessandro Cochi (Responsabile Dipartimento Sport FdI Roma).

Alle 19.30 si preosegue con “Ma sto Tevere ce serve?” Da “Gallo Cedrone” di Carlo Verdone. Focus su “Prospettive di sviluppo per una nuova mobilità urbana”. Intervengono: Galeazzo Bignami (Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) in collegamento Andrea De Priamo (Membro commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato) Cinzia Pellegrino (Membro commissione Politiche dell’Unione europea del Senato); Fabrizio Ghera (Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio); Enrico Coppotelli (Segretario Generale Cisl Regione Lazio); Ezio Favetta (Segratario Ugl Ferrovieri); Francesco Menegat (Segretario Fast Confsal Regione Lazio); Modera: Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Roma Capitale). (Per accreditarsi è necessarioinviareun’email all’indirizzo: stampafdiroma@gmail.com).