Pd, la mannaia del sondaggio Swg: dem in picchiata, FdI ancora più su. La Francia è lontana…

Mentre il Pd è in estasi per le vittorie altrui, il vento di sinistra in Italia non lo vediamo arrivare. Così, in piena sbornia post elezioni francesi, sulla Schlein gongolante cala la mannaia del sondaggio Swg di Mentana. Che vede l’avanzata insorabile di FdI che supera il 29%, attestandosi al “29,3%, un +0,2 in una settimana cruciale come quella conclusasi domenica. Nel corso dell’edizione delle 20 del Tg di La7, Enrico Mentana ha mostrato i risultati dell’ultimo sondaggio condotto da Swg. Questa settimana l’orientamento di voto degli italiani vede dunque in rialzo Fratelli d’Italia e il Pd in calo dello 0,3%. Avviso dirinteressato ai dem: occuparsi del cantiere campo largo non sarebbe male, anziché gioire di glorie altrui. Il che non porta molto bene.

In piena sbornia francese, Pd gelato dal sondaggio

La stessa percentuale perduta dal Pd va al M5S, che dal baratro in cui è piombato, si risolleva sia pur di poco, raggiungendo il 10,6 per cento. Se in Francia i risultati di domenica hanno segnato un “ribaltone” rispetto alle previsioni, in Italia non ci sono sorprese. La Lega è sondata all’8,4%. Stabilità per il partito guidato da Antonio Tajani, Forza Italia (8,5%), e Verdi e Sinistra (7%). Tra i partiti minori, Azione e +Europa flettono dello 0,1%. E si fermano rispettivamente al 3,4% e all’1,9%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, guadagna lo 0,2% e sale quindi al 2,1%. Rimane ferma la forza politica Pace Terra e Dignità. Noi Moderati conquista lo +0,1% e Sud Chiama Nord perde lo -0,1%.

Fdi sale ancora, centrodestra stabile. A sinistra la festa francese va di traverso

Il centrodestra è ben saldo nei numeri ormai da tempo, il che rende l’Italia il Paese con il governo più stabile in Europa: una luna di miele con i suoi elettori che non conosce scossoni. La sinistra italiana canta vittoria con letture semplicistiche – come afferma Meloni- per una vittoria in Francia di cui non c’entra nulla. Gli editorialisti danno la Meloni per “nervosa”, “in difficoltà”, “al bivio”. Ma il parere degli italiani, dopo una settimana cruciale, è molto diverso. Il panorama francese, così come quello inglese sono realtà molto distinte e distanti dalla realtà politica italiana. Oltretutto, le due vittorie delle sinistre ottenuto in Francia e in Gb sono state ottenute con due sistemi elettorali molto diversi l’uno dall’altro. Con il maggioritario secco inglese la sinistra avrebbe gridato al golpe, per intenderci. Quindi sarebbe consigliabile per i progressisti occuparsi delle faccende interne piuttosto che osannare il solito “Papa straniero”.

