Parigi 2024, Tav nel mirino: incendi dolosi a poche ore dal via dei Giochi. “È sabotaggio”

Allarme terrorismo. L’Alta Velocità francese ha subito un “attacco massiccio” che ha paralizzato la sua rete “gravemente interrotta” a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi. La Tav è nel mirino dopo essere stata oggetto di diversi incendi dolosi, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. “La Sncf è stata vittima di numerosi atti simultanei dolosi che hanno colpito le linee ad alta velocità dell’Atlantico, del Nord e dell’Est”, ha affermato la società in una nota. Attualmente è chiuso anche il percorso verso lo Stade de France, una delle sedi dei Giochi Olimpici. Le riparazioni sono in corso, tuttavia, ha aggiunto, i disagi potrebbero durare tutto il fine settimana. Sarebbero coinvolti 800.000 passeggeri.

Parigi 2024, sotto attacco la Tav: è sabotaggio

Le Olimpiadi di Parigi inizieranno ufficialmente stasera con uno spettacolo in mezzo alla Senna. Per la prima volta nella storia dei Giochi estivi, la cerimonia di apertura non si terrà in uno stadio. Invece, le oltre 200 delegazioni nazionali navigheranno lungo la Senna, attraversando il centro di Parigi e oltrepassando luoghi di interesse come la Cattedrale di Notre-Dame, il Louvre e il Museo d’Orsay. Diversi atti dolosi “concomitanti” hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est, spiega la nota della società. “Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare gli impianti delle linee ad alta velocità”, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è molto disturbato”.

Il ministro dei Trasporti: azione criminale e scandalosa

Una fonte vicina alla questura ha parlato di atti di “sabotaggio”, sottolineando che sono stati “ovviamente concertati”. Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, ha annunciato che “tutti gli elementi indicano che questi atti sono premeditati” e ha definito il sabotaggio delle linee ad alta velocita “un’azione criminale scandalosa”. “La concomitanza degli orari, delle camionette ritrovate con alcune persone che si sono date alla fuga, soprattutto nel sud-est, indizi di incendio ritrovati sul posto…”, questi alcuni degli elementi di premeditazione descritti dal ministro, intervistato da Bfm-tv.