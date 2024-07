Ostia, entra nudo in mare e cerca di violentare una 12enne: arrestato alla fermata dell’autobus

È entrata in acqua per farsi un bagno quando è stata seguita da un uomo che si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a palpeggiarla. È accaduto nella spiaggia libera di piazza dei Canotti a Ostia, sul litorale a due passi dalla Capitale. La vittima è una ragazzina di appena dodici anni, di origini peruviane, l’uomo che ha tentato di violentarla è un 32enne di origini egiziane. L’episodio risale a domenica sera ma la notizia è stata resa nota solamente oggi, quando la procura ha chiesto e ottenuto il carcere per l’uomo con l’accusa di violenza sessuale.

Ostia, entra nudo in acqua e tenta di violentare una 12enne

I fatti si sono consumati intorno alle 20 quando la ragazzina, la sorella e la madre sono al mare, in una spiaggia libera antistante il lungomare Duilio. La bambina che ha addosso ancora sabbia addosso decide di fare un ultimo bagno per pulirsi. Un uomo la vede, si spoglia ed entra nudo in acqua. La bambina non si accorge di niente e all’improvviso viene palpeggiata dall’uomo che tenta l’abuso sessuale. La 12enne urla e l’uomo esce dall’acqua e scappa verso la fermata del bus.

Arrestato dopo la fuga alla fermata dell’autobus

Sentendo le urla della vittima in acqua, infatti, alcuni ragazzi sono intervenuti e hanno allontanato l’uomo. L’egiziano si è rivestito come nulla fosse, incamminandosi in direzione della fermata del bus dove è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti per violenza sessuale su minore. Ora si trova a Regina Coeli.