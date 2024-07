Orban scrive alla Ue: Trump ha un piano di pace serio, è pronto a operare subito dopo la sua elezione

Viktor Orban è convinto che Donald Trump abbia un piano “dettagliato e con basi solide” per la pace fra Kiev e Mosca. In un lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo aver incontrato il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Usa a Palm Beach la scorsa settimana, il premier ungherese ha precisato che Trump è pronto a operare come pacificatore “immediatamente” dopo la sua elezione.

Orban: Trump ha un piano serio per la pace

Orban, che è anche il presidente di turno della Ue, chiede che Bruxelles non ignori il piano del leader tycoon. Nel caso di una “probabile” vittoria di Trump il 5 novembre prossimo, l’Ue deve riaprire “linee di comunicazione diplomatica dirette” con la Russia e avviare “colloqui di alto livello” con la Cina. Così Orban che prima del suo viaggio negli Usa era stato, oltre che a Kiev, anche a Mosca e Pechino. “Nel caso di una probabile vittoria di Trump la proporzione del peso finanziario fra gli Usa e l’Ue cambierà significativamente a svantaggio dell’Ue sul fronte degli aiuti all’Ucraina”, ha aggiunto Orban. “L’intensità del conflitto militare aumenterà radicalmente nel prossimo futuro”, come è emerso nei suoi colloqui con Zalensky, Putin e Xi. È necessario avviare una discussione all’interno dell’Ue per capire se proseguire la politica mutuata dagli Usa sarà razionale in futuro”. La Commissione europea ha deciso di boicottare le riunioni ministeriali organizzate a Budapest durante la presidenza ungherese, dopo la recente missione esplorativa di Orban, non solo non coordinata con i partner Ue, ma da cui le istituzioni Ue hanno preso le distanze.