Olimpiadi, l’emozionante esibizione di Celine Dion: il ritorno sul palco dopo la diagnosi della malattia (video)

Ritorno emozionante di Celine Dion, che ha incantato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Sono onorata di essermi esibita stasera e piena di gioia per essere tornata in una delle mie città preferite”, ha scritto in un post su Instagram l’artista dopo l’esibizione, la prima dopo la diagnosi della malattia, la Sindrome della Persona rigida, avvenuta nel dicembre 2022.

Celine Dion emoziona il pubblico delle Olimpiadi con l’Inno all’amore

Dion ha cantato Hymne A L’Amour di Edith Piaf in piedi alla base della Torre Eiffel. La cantante canadese indossava un abito scintillante e ornato di perline e si è esibita accanto a un pianoforte sotto la pioggia. La sua emozione era visibile mentre concludeva la canzone, toccando i cuori dei tantissimi che hanno seguito la cerimonia. “Soprattutto, sono così felice di celebrare questi atleti straordinari, con tutte le loro storie di sacrificio e determinazione, dolore e perseveranza”, si legge ancora nel post. “Tutti voi – ha scritto ancora Celine Dion rivolgendosi ai protagonisti delle Olimpiadi – vi siete concentrati sul vostro sogno e, che portiate o meno a casa una medaglia, spero che essere qui significhi che per voi si è avverato! Dovreste essere tutti molto orgogliosi, sappiamo quanto avete lavorato duramente per diventare i migliori tra i migliori. Rimanete concentrati, andate avanti, il mio cuore è con voi”.

La prima esibizione dopo la diagnosi della malattia nel 2022

La cantante si era presa una pausa dalle esibizioni a causa della malattia, che porta rigidità muscolare e spasmi. Nel suo nuovo documentario, I Am: Celine Dion, parla delle sue battaglie. “Ho questa malattia per qualche motivo sconosciuto. Per come la vedo io, ho due scelte. O mi alleno come un atleta e lavoro duro, oppure stacco la spina ed è finita, rimango a casa, ascolto le mie canzoni, sto davanti allo specchio e canto per me”, ha confessato a cuore aperto a Vogue Francia. La vincitrice di un Grammy ha detto di sperare in una cura “miracolosa” per la patologia che condiziona la sua vita quotidiana e la carriera.

Cos’è la Sindrome della persona rigida

La sindrome della Persona rigida (Sps) è una rara condizione neurologica caratterizzata da rigidità muscolare e spasmi, maggiore sensibilità agli stimoli come suoni e luci e disagio emotivo che può causare spasmi muscolari, secondo l’Istituto Nazionale di Disturbi Neurologici e Ictus.