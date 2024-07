Niente bandiera russa? La fidanzata di Jannik Sinner dice no alle Olimpiadi di Parigi

Anna Nikolajevna Kalinskaja, una delle migliori tenniste russe, fidanzata del nostro Jannik Sinner, non parteciperà alle Olimpiadi Parigi. La scelta della compagna di vita del numero uno del mondo è dovuta al fatto che gli atleti di Mosca(e quelli di Minsk) sono stati ammessi dal Cio solo come neutrali: non potranno esibire la loro bandiera e non sarà suonato il loro inno in caso di vittoria.

Rublev e Kachanov d’accordo con la fidanzata di Sinner

La Kalinskaja, attualmente numero 24 del ranking femminile, non sarà la sola tennista di Mosca a rifiutarsi di prendere parte alle Olimpiadi francesi. Insieme a lei il talentuoso Andrei Rublev, numero sette del mondo, e Karen Kachanov tra gli uomini e Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova tra le donne.

Il provvedimento verso la Federazione Russa riguarda anche la Bielorussia, sanzionata per essersi apertamente schierata con Putin nel conflitto in corso ormai da due anni e mezzo a Kiev.

Il fronte del si

Non tutti i tennisti russi e bielorussi boicotteranno le Olimpiadi di Parigi. C’è da registrare, infatti, il sì di Daniil Medvedev. Il 28enne moscovita, numero 4 al mondo, sarà regolarmente in campo sulla terra rossa di Parigi . Nella lista degli atleti russi e bielorussi invitati dal Cio come neutrali figura il nome del forte tennista che tre anni fa è arrivato fino ai quarti del torneo di Tokyo 2021 e che è stato l’avversario (sconfitto al quinto set) del nostro Jannik nella finale degli Australian Open, primo slam vinto dall’atleta bolzanino.

Oltre a Medvedev hanno accettato di partecipare come neutrali Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Non si è ancora pronunciata Anastasia Potapova così come, nelle fila bielorusse, Aryna Sabalenka: l’attuale numero 3 del mondo, costretta a rinunciare a Wimbledon per un problema alla spalla, nelle scorse settimane aveva però fatto capire di non voler andare a Parigi senza la sua bandiera. Ci sarà invece la connazionale ed ex numero 1 Wta Vika Azarenka.