Nicolò Martinenghi regala il primo oro all’Italia nei 100 rana. Gara superba: “Ho colto l’attimo”

L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi Parigi nel nuoto: l’impresa è del biondissimo Nicolò Martinenghi, 25 anni il primo agosto, che, partito in sordina dalla corsia 7, va a prendersi il gradino più alto del podio nei 100 rana. È il secondo italiano a conquistare la medaglia d’oro nei 100 rana dopo la performance storica di Fioravanti, oro a Sydney 2000.

Parigi 2024, Martinenghi regala il primo oro all’Italia

Dopo la doppietta di bronzo a Tokyo tre anni fa, Nicolò conquista l’oro in 59”03 (non un tempo superbo) che basta a cogliere ‘l’attimo vincente’, come dice raggiante subito dopo la gara. Si piazza davanti al britannico Adam Peaty, tornato in acqua ad altissimi livelli dopo un periodo di sbandamento, secondo posto ex aequo con l’americano Nic Fink. Con una seconda vasca straordinaria, Martinenghi vira dopo i primi 50 metri in 27″34, nella vasca di ritorno nuota in 31″69 rimontando dal terzo al primo posto.

“Son senza parole, ho colto l’attimo…”

“Sono senza parole”, dice il campione lombardo a Rai Sport, “sarà la prima intervista che farò a scena muta. So solo che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo” , sono le prime parole dell’azzurro cresciuto in piscina a Varese, prima di passare al Circolo Aniene a Roma. “Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’inno italiano. Anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia”. E sul podio l’azzurro ascolta emozionato le note dell’Inno d’Italia e poi lancia una bacio. “Questa medaglia è per tutti quelli che mi vogliono bene, la mia famiglia, la mia ragazza, il mio allenatore, la mia squadra. Cosa ho pensato durante la gara? Niente, solo a stare davanti”. Fidanzato con Adelaide, Nicolò della sua rana è decisamente innamorato: “Non sono stato io a scegliere la rana, è lei che ha scelto me”.

Una carriera decollata nel 2019 a Riccione, poi Tokyo 2020

L’exploit di ieri è il coronamento di una carriera decollata nel 2019 con la vittoria nei 100 rana agli Assoluti di Riccione. La consacrazione arriva alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la medaglia di bronzo nei 100 rana e nella 4×100 metri misti. Gli Europei di Roma sono una marcia trionfale con 3 ori: 50 e 100 metri rana oltre alla staffetta 4×100 metri misti. Nei Mondiali di Fukuoka 2023 argento nei 100 rana, risultato bissato ai Mondiali di Doha 2024 (anche nei 50). Su Facebook la premier Giorgia Meloni da Pechino dedica un pensiero all’azzurro. “Complimenti a Nicolò Martinenghi per la vittoria nei 100 rana. Un grande risultato che fa conquistare all’Italia la sua prima medaglia d’oro in questi Giochi Olimpici. Avanti così”.