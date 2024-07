Napoli, rissa in spiaggia tra tiktoker per fare le foto sulla barca. Panico tra i bagnanti (video)

Urla, insulti, spinte, pugni e schiaffi in spiaggia: su una spiaggia del Napoletano, a Bacoli, una rissa è scoppiata tra alcuni “tiktoker” che si contendevano un posto in barca forse per realizzare un video. E’ stato il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Borrelli a pubblicare le immagini della rissa, non senza duri attacchi all’inciviltà dei protagonisti. “Una scena impietosa sotto gli occhi imperterriti di tanti turisti e bambini. Ogni scusa diventa buona per dar sfogo alla violenza, ai propri barbari istinti, al degrado, alle maniere sub-criminali – dice Borrelli -. In realtà non si può parlare di motivi scatenanti, sono loro stessi il motivo della violenza che è intrinseca nel loro essere. Questi individui non possono stare insieme agli altri, non possono trasformare spiagge e luoghi pubblici in ring, in saloon, in territori di conquista”.