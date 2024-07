Napoli, il gioco violento degli scugnizzi: tuffi a bomba sui gabbiani dopo averli attirati (video)

“Ragazzi in barca attirano i volatili col cibo e poi ci si tuffano sopra ferendoli. Per loro un ‘divertimento’ da postare sui social. Non hanno rispetto per la vita e noi non ne abbiamo per loro. Abbiamo denunciato l’episodio”. Il post su Fb è del deputato dei Verdi Francesco Borrelli, che ha pubblicato un video nel quale si vedono gli scugnizzi, su una barca, lanciare del cibo in mare per “attirare” i gabbiani, per poi tuffarsi a bomba sopra i volatili “ferendoli”.

Napoli, caccia ai gabbiani dalle barche

Il fatto è avvenuto lo scorso weekend, quando un gruppo di ragazzi in barca, al largo nel Golfo di Napoli, ha attirato nei pressi della propria imbarcazione dei gabbiani lanciando delle briciole in acqua. Quando i volatili hanno cominciato a beccare, i giovani hanno iniziato una breve conta per poi tuffarsi in mare, col tipico tuffo a bomba sui gabbiani. Quasi tutti sono riusciti a volare via, tranne uno che, come si vede nel filmato postato dagli stessi ragazzi, è rimasto ferito nello scontro e non è riuscito più a muoversi.

“Vigliacchi, idioti e crudeli – ha commentato Borrelli – Abbiamo segnalato l’episodio alla Guardia Costiera chiedendo di individuare i ragazzi e di poter avere notizie sul povero gabbiano ferito”.