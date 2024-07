Migranti e lotta ai trafficanti, a Oxford bilaterale Meloni-Starmer: “Avanti in stretto coordinamento”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del vertice della Comunità politica europea di Blenheim Palace. Il colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha consentito di approfondire il confronto avviato in occasione del Vertice Nato di Washington “sulla collaborazione nelle principali aree di crisi e in ambito migratorio. Con specifico riferimento alla lotta ai trafficanti di esseri umani”.

Meloni a Oxford incontra il premier Starmer

I due leader – prosegue il comunicato – hanno infine concordato di proseguire “lo stretto coordinamento avviato su tutti i più importanti temi dell’agenda internazionale e sulle sfide globali in occasione di una prossima visita a Roma del primo ministro Starmer”. La premier Meloni è giunta da Tripoli a Blenheim Palace, residenza inglese situata a Woodstock nell’Oxfordshire, in Inghilterra, che ospita il vertice del Cpe. Al suo arrivo è stata accolta dal primo ministro Starmer.

Vertice intergovernativo, stretto coordinamento sull’immigrazione

Al forum intergovernativo, di cui fanno parte 47 nazioni europee, partecipano, per l’Unione europea, il presidente uscente del Consiglio europeo Charles Michel e l’Alto rappresentante uscente Josep Borrell. Il Vertice ruoterà attorno alla plenaria, dedicata all’Ucraina e alla sicurezza europea e sarà presieduta da Starmer e da Michel, presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I lavori proseguiranno parallelamente con tavoli tematici dedicati a: migrazione, co-presieduto da Albania e Italia dove interverrà alle 12 ora locale la presidente Meloni; energia e connettività’, co-presieduto da Norvegia e Slovenia; difesa della democrazia, divisa in due sessioni parallele co-presiedute da Francia e Moldova e dal Consiglio Europeo e dal Montenegro. Blenheim Palace, luogo di nascita nel 1874 di Winston Churchill, ha visto alle 15,45 Re Carlo III ricevere i leader impegnati nella Cpe.