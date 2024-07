Gonna pelissettata e top senza maniche: Meloni in “total white” al gran gala della Casa Bianca (video)

Cena di gala con picchetto d’onore e Inno nazionale alla Casa Bianca, ieri sera, in occasione del vertice Nato in svolgimento a Washington. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato vestita in total white, con una ampia e lunga gonna pelissettata e un top senza maniche. Prima della cena di gala, a margine del vertice Nato a Washington, Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan .«Jill e io siamo onorati di avere così tanti alleati e amici intimi tutti nella stessa stanza», sono state le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della first lady Jill Biden, che hanno accolto ieri sera, gli alleati e i partner della Nato alla Casa Bianca. Alla cena di gala ha partecipato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. I leader si sono riuniti martedì a Washington, DC per un vertice di tre giorni in occasione del 75° anniversario dell’alleanza militare.