Maltempo al Nord, caldo record al Sud: l’Italia divisa a metà dalla diversa allerta meteo (video)

Proseguirà fino a domani l’ondata di maltempo che ha travolto il Nord, provocando tra l’altro l’esondazione del lago di Como, una bomba d’acqua nel Varesotto e gravi problemi nel Canavese. Al Sud, invece, a creare allarme è il caldo record: sono attese temperature anche oltre i 40 gradi.

Il Piemonte travolto dalle piogge

L’allerta gialla per le piogge riguarda sia il Piemonte sia la Lombardia. In particolare, un violento temporale si è abbattuto stamattina sul Canavese e su Torino, causando qualche caduta di albero e disagi alla circolazione e in città. I disagi si registrano in particolare nel Canavese con l’interruzione di diverse strade. Interessati dall’allerta gialla anche Verbano, novarese, vercellese e biellese, dove ci si attende anche la grandine.

Bomba d’acqua su Varese, Milano sotto un’acqua scrosciante

Le situazioni più gravi si sono verificate, però, in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto poco dopo le 10 su Milano. La pioggia, mista al vento, è caduta copiosa invadendo in breve tempo le strade. Due cabine elettriche della metro M2 sono state colpite da fulmini e la circolazione è stata interrotta tra alcune stazioni, ma non ci sarebbero altre particolari criticità da segnalare, dal momento che l’ondata, per quanto intensa, è stata comunque limitata nel tempo. I vigili del fuoco di Milano stanno monitorando la situazione. Poco prima anche la provincia di Varese era stata colpita da una bomba d’acqua, che invece ha provocato disagi e allagamenti. Alcune squadre dei vigili del fuoco di Milano sono andate in rinforzo al comando di Varese per fronteggiare la situazione.

Fontana: “La Regione farà tutto il possibile per aiutare la popolazione colpita”

“Questa mattina, un violento nubifragio ha colpito la provincia di Varese, causando allagamenti, danni a tetti e finestre, e la caduta di molti alberi. Numerose famiglie hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ringrazio le squadre di soccorso per il loro lavoro fondamentale”, ha fatto sapere tramite i propri social il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “La nostra Protezione civile – ha aggiunto – sta monitorando attentamente la situazione e interviene tempestivamente dove necessario. Esprimo la mia vicinanza ai cittadini colpiti, la Regione farà tutto il possibile per aiutarli a ripristinare la normalità”.

Esonda il Lago di Como, sette ragazzi salvati dal soccorso alpino

Problemi sono stati segnalati anche nella provincia di Lecco. A Como, poi il lago è esondato, provocando un allagamento del Lungolago che ha costretto la Polizia locale di Como alla chiusura parziale del transito. Sulle prealpi bergamasche i tecnici del soccorso alpino sono dovuti intervenire per portare in salvo sette ragazzi che avevano trascorso la notte in un bivacco nella zona di Castione della Presolana ed erano rimasti bloccati a causa del maltempo. I ragazzi avevano cominciato la discesa verso valle, ma con le condizioni meteo peggiorate si sono trovati in difficoltà e hanno lanciato la richiesta di aiuto.

Caldo record al Sud: attese temperature oltre i 40 gradi

Di segno opposto ciò che avviene, invece, al Centro-sud: in questo weekend 11 città sono contrassegnate dall’allerta 3, che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute le città più colpite dall’ondata di calore saranno: Ancora, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Ma sarà bollino arancione a Bari e Palermo (domenica). In Campania, secondo quanto annunciato dalla Protezione civile, l’ondata di calore dovrebbe proseguire fino a martedì.