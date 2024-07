Lutto per Clint Eastwood: morta la compagna Christina Sandera. Aveva 61 anni. Il commovente addio

È morta all’età di 61 anni Christina Sandera, la compagna di Clint Eastwood negli ultimi dieci anni. È stato lo stesso attore, che lo scorso maggio ha compito 94 anni, a dare l’annuncio del lutto. “Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà molto“, ha detto Clint Eastwood. Un portavoce della Warner Bros ha poi chiarito, parlando con The Hollywood Reporter, che non ci saranno ulteriori informazioni per rispettare il dolore della famiglia.

L’incontro tra Clint Eastwood e la compagna Christina Sandera, morta all’età di 61 anni

Clint Eastwood e Christina Sandera si sarebbe incontrata quando lei lavorava come hostess all’Eastwood’s Mission Ranch Hotel and Restaurant a Carmel-by-the-Sea, cittadina di 3mila abitanti in California, dove Eastwood è stato anche sindaco alla fine degli anni Ottanta. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014 e nel corso del tempo hanno tenuto un certo riserbo sulla loro relazione.

Due matrimoni, le molte compagne di lungo corso, gli otto figli da sei donne

Eastwood è stato sposato due volte. La prima con la modella Maggie Johnson, sposata nel 1953 e con la quale è giunto al divorzio nel 1984, dopo una separazione durata 20 anni. Il secondo matrimonio è stato con la conduttrice televisiva Dina Ruiz, durato dal 1996 fino al divorzio nel 2014. Le sue altre lunghe relazioni includono quelle con la stuntwoman Roxanne Tunis; l’attrice candidata all’Oscar Sondra Locke, durata 14 anni durante i quali hanno anche girato quattro film insieme; l’assistente di volo Jacelyn Reeves e l’attrice Frances Fisher, cinque anni e quattro film insieme. Da sei delle sue compagne Eastwood ha avuto complessivamente otto figli, due maschi e sei femmine, che hanno un’età compresa tra i 70 e i 27 anni. Solo la metà di loro è stata riconosciuta al momento della nascita. Per gli altri il riconoscimento è avvenuto dopo.