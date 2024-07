Lo Stromboli non si placa, Musumeci firma il decreto per la mobilitazione straordinaria (video)

Lo Stromboli non si placa, firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l’Isola. Il ministro Musumeci ha così accolto la richiesta del presidente della Regione Schifani allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nell’isola delle Eolie. Il ministro è a Stromboli.

“Lo stato di mobilitazione nazionale è previsto dal Codice di Protezione civile. Proprio per consentire al dipartimento di supportare l’azione della Regione siciliana e del Comune in una fase di emergenza; mettendo a disposizione tutte le risorse umane e strumentali in una fase delicata che da sole le Istituzioni locali non potrebbero affrontare. Tutto questo nell’ipotesi della necessità di dovere intervenire, ma in questo momento questa ipotesi non esiste. Tuttavia bisogna essere attenti e pronti a ogni sviluppo ed evoluzione del fenomeno eruttivo”. Il ministro della Protezione civile è accompagnato dal capo dipartimento nazionale Fabrizio Curcio, per presiedere un vertice al Centro operativo avanzato (Coa); con la partecipazione, tra gli altri, del prefetto di Messina, Cosima Di Stani, del sindaco Riccardo Gullo e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il ministro Musumeci ha sorvolato la Sciara del fuoco in elicottero. “Abbiamo notato come questa attività, che si sviluppa dal 23 giugno, seppure in fase di attenuazione, ancora persiste. Abbiamo l’obbligo di stare sempre in guardia, di immaginare sempre lo scenario peggiore e di augurarci quello migliore”.

“E’ chiaro che i divieti” istituiti a Stromboli “non sono frutto di un capriccio, vengono adottati in una determinata condizione. Siamo in una fase di allerta rossa e non possiamo non tenere conto della necessità di salvaguardare il diritto alla sicurezza di tutti”. Musumeci si riferisce al rischio, sottolineato dagli operatori turistici, che restrizioni e allerta rossa frenino gli arrivi con una pioggia di disdette proprio in alta stagione. “Stiamo mantenendo un profilo basso per non danneggiare il turismo – sottolinea Musumeci -. Questa è un’isola meravigliosa che va vissuta soprattutto nei mesi estivi. Ma tutto quello che stiamo facendo è assolutamente doveroso, necessario e irrinunciabile. Se il fenomeno nei prossimi giorni dovesse attenuarsi, è chiaro che alcune misure potrebbero essere revocate. Però, è necessario innanzitutto attivare un protocollo perché l’obiettivo prioritario è salvaguardare la vita delle persone”.