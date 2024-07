L’Italia nella morsa del caldo: 13 città col bollino rosso. E ora è anche allarme incendi boschivi

La morsa del caldo non accenna a diminuire e, anzi, per i prossimi giorni è atteso un incremento dell’afa. Se oggi, lunedì 29 luglio, erano già 11 i bollini rossi, domani – martedì 30 – saliranno a quota 13 le città del Belpaese con livello di allerta 3, il massimo. Da Nord a Sud, l’impennata delle temperature interessa: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino. È il quadro tracciato nell’ultimo aggiornamento del bollettino caldo del ministero della Salute.

L’Italia nella morsa del caldo: 13 città col bollino rosso

Fra i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza ministeriale sulle ondate di calore, oltre ai 13 con allerta 3, martedì 30 luglio si contano 2 bollini arancioni (livello 2) previsti, a Catania e Viterbo, 10 bollini gialli (Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona) e due verdi (Bari e Cagliari). Oggi invece le città più calde, secondo l’ultimo aggiornamento, sono 11: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti. Mentre i centri da bollino arancione sono 5: Genova, Napoli, Roma, Torino, Viterbo. Seguono 10 città con bollino giallo (Ancona, Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona) e solo Cagliari respira con bollino verde.

Per mercoledì 31 luglio è atteso che scendano a 12 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo. Due i bollini arancione per Pescara e Verona. Dieci i bollini gialli (Ancona, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Venezia); tre i bollini verdi (Bari, Cagliari, Campobasso).

L’allarme incendi boschivi: 18 interventi coordinati dalla Protezione civile

E con il caldo torna anche l’allarme incendi boschivi. Nella giornata di oggi, secondo i dati disponibili alle 18, gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati in 18 interventi di spegnimento, fin dalle prime luci dell’alba. In particolare, le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, sono state 6 dal Lazio, 4 dalla Campania, 3 dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia, una ciascuna da Abruzzo, Calabria e Basilicata. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 10 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.