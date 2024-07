“Le donne si truccano…”, Eurosport licenzia il suo storico commentatore: “Frase sessista, via dalle Olimpiadi”

Alle Olimpiadi woke non poteva mancare il licenziamento politicamente corretto di uno dei veterani del giornalismo sportivo anglosassone, colpevole di avere pronunciato in diretta su Eurosport una battuta definita “sessista” sulle nuotatrici australiane.

Setting women’s sports back. Bob Ballard: (video from:thelifeoflyds – TikTok) pic.twitter.com/6SABGUTpfc — A Gooners View (@AGoonersThought) July 29, 2024

Eurosport segue il diktat politicamente corretto: cacciato il cronista spiritoso

L’emittente Eurosport ha infatti deciso di licenziare in tronco uno dei suoi commentatori storici, Bob Ballard, dopo alcune frasi giudicate sessiste che ha pronunciato domenica rivolto alla nazionale femminile australiana di nuoto. “Eh, insomma, le donne hanno finito. Ma sapete come sono fatte…perdono tempo, devono truccarsi”, aveva detto Ballard mentre la squadra australiana riceveva la medaglia dopo aver vinto la staffetta 4×100 stile libero nella prima giornata delle prove di nuoto ai Giochi di Parigi 2024. Le parole del commentatore sono state subito bollate come “scandalose” dalla ex nuotatrice e anche lei commentatrice a Eurosport, Lizzie Simmonds, che era al suo fianco a commentare l’evento.

Sarebbe impossibile oggi una telecronaca di Beppe Viola e Gianni Clerici

Dopo aver appurato i fatti, la direzione di Eurosport ha deciso di prendere immediatamente provvedimenti per sollevare Ballard dalle sue funzioni: “Ha fatto un commento inappropriato ed è stato tolto dalla nostra lista dei commentatori con effetto immediato”, ha fatto sapere l’emittente. Dagli anni ’80 Ballard è uno dei più famosi telecronisti inglesi per nuoto e tuffi e in passato ha lavorato anche per la Bbc. Una misura drastica che, a dirla tutta, preoccupa per la deriva presa dall’informazione.

Con questo approccio così monacale e paludato, scordatevi gli azzardi lessicali, le battute estemporanee e talvolta anche surreali e fuori dagli schemi di commentatori sportivi come (in Italia) Beppe Viola o Gianni Clerici, in coppia con Rino Tommasi nelle memorabili telecronache del tennis. Humor che il giornalismo anglosassone, ma anche quello latinoamericano di cronisti brasiliani e argentini vanta da anni. Il licenziamento di Ballard suona paradossale, visto che avviene a Parigi 2024: si può irridere alla religione cristiana, ma non si può ironizzare sulle donne che si truccano. Cose turche, anzi, francesi.