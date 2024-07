La foto imbarazzante della grande ammucchiata: il Pd inaugura l’estate militante contro se stesso

L’Armata Brancaleone che va alle Crociate contro se stessa. La foto extra-large scattata davanti alla Cassazione è qualcosa di imbarazzante. La sinistra ha radunato tutto e il suo contrario per dare voce alla sua protesta contro tre misure che sono stati i governi stessi di centrosinistra a volere. E la segretaria Schlein lancia la sua “estate miliante” proprio su cavalli di battaglia un tempo cavalcati. Patetico, no? L’estate militante dello scorso anno non l’abbiamo proprio vista arrivare: era stata lanciata sul salario minimo ma non se ne sentì l’eco. Questa nuova “tranche” di militanza tra villeggianti e turisti si presenta così, con questo sorrisi forzati e falsi.

L’Autonomia anzitutto: E’ stato il Pd a volerla ma ora si traccia le vesti contro il governo e parla di misura “spacca Italia”. Poi il lavoro, Schlein tuona contro il Job Act, vituperato ma voluto dal governo Renzi. Era il segretario del suo partito se non ricordiamo male. E poi il premierato, contro il quale i dem agitano le piazze e le aule parlamentari. Dmenticando anche in questo caso il loro stesso passato, i tempi andati della commissione Bicamerale, quando Massimo D’Alerma era a favore. Cesare Salvi all’epoca ministro, senatore, dirigente del Pds e poi dei Ds è l’autore della “bozza Salvi”: quella, appunto, che nella Bicamerale 1997-1998 propose l’introduzione in Italia del premierato. Guarda caso la premier in un recente convegno alla Camera, cità proprio lui come riferimento della sinistra.

Primatisti di controsioni e voltafaccia. Questa pletora di esponenti politici che chiede il referendum “pare davvero l’orchestra che suona sul Titanic…”. Ha ragione Calderoli intervistato dal Corriere della Sera. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie descrive così il fronte referendario immortalato dalla foto opportunity: “Mette un po’ tristezza…”, ironizza. Ha ragione. Tristezza e imbarazzo. Da un’opposizione ci si aspetta che vengano messi in luce i punti critici delle riforma. Loro chiedono l’abolizione della legge.

E’ imbarazzante l'”ammucchiata” che chiama a raccolta dall’Anpi alla Cgil fino a Maria Elena Boschi. Abbiamo Landini, i Dioscuri di Avs, Bonelli e Fratoianni. Antonio Russo, presidente delle Acli; Giuseppe Conte, sindacalisti vari. E Rosy Bindi. Questa foto dovrebbe restituire l’ìdea di un campo largo italiano? Suvvia, non scherziamo. Contagiata dall'”ammucchiata” Frankenstein anti Le Pen in Francia, La Schlein e gli altri provvedono a propinare agli italiani un altro mostriciattolo politico disunito su tutto.