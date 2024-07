La Ferrari peggio della Nazionale: Sainz settimo e Leclerc fuori dalla Q3 nelle prove in Gran Bretagna

La Ferrari, il nostro orgoglio, è persino peggio della Nazionale di calcio. La riprova la si è avuta oggi, nelle prove del Gran premio di Silverstone, in Gran Bretagna, finite con l’ennesima disfatta: solo settimo posto per Carlo Sainz, addirittura fuori dalla Q3 e dai primi dieci Charles Leclerc.

Dominio Mercedes, Verstappen quarto

Nelle prove a finire davanti a tutti le due Mercedes, con George Russel e il prossimo ferrarista Lewis Hamilton in prima fila, seguiti da Lando Norris davanti al leader della classifica e prossimo campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull.

Un’altra annata difficile con gli exploit di Montecarlo e Merlbourne

Per Maranello un’altra annata difficile interrotta solo dai successi in Australia(Sainz) e Montecarlo(Leclerc), più che altro delle casualità. La macchina è lenta, non evolve, e negli ultimi tempi è aumentato il divario con Mc Laren e Mercedes che sembrano molto più veloci. Discorso a parte per le Red Bull la cui distanza è siderale. E se Verstappen non avesse commesso leggerezze, probabilmente dettate da una superiorità schiacciante, oggi avrebbe un vantaggio superiore agli 81 punti in classifica nei confronti del secondo, che è proprio Norris della Mc Laren.

La Ferrari è lenta, non basterà Hamilton

Lewis Hamilton è una leggenda della Formula uno. L’anno prossimo avrà 40 anni e sarebbe sbagliato pensare che sia la soluzione alla lentezza di una macchina che, certamente, ha bisogno di sviluppare tecnologie adeguate. Sainz e Leclerc sono due piloti eccellenti ma per Maranello evidentemente il problema è la guida e non un progresso del motore che sembra in costante affanno.

Il giallo delle prove libere