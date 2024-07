Inchiesta a Venezia: arrestato l’assessore alla mobilità e indagato il sindaco Brugnaro

L’assessore alla mobilità del Comune di Venezia , Renato Boraso, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza di Venezia , le accuse per l’assessore sono di corruzione e appalti. Al sindaco, Luigi Brugnaro, la Procura di Venezia ha inviato un avviso di garanzia. Da quanto si apprende l’indagine della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari. Oltre a Boraso agli arresti anche un imprenditore edile. Il procuratore capo di Venezia , Bruno Cherchi, sta valutando la correttezza della gestione del ‘blind trust’ del primo cittadino. Blind Trust che Brugnaro aveva costituito nel 2017.

Il procuratore: “Avviso a Brugnaro emesso per garanzia nei suoi confronti”

“L’avviso di garanzia – ha spiegato Cherchi riferendosi al primo cittadino – è stato emesso a suo favore, per correttezza nei suoi confronti. Forse poteva anche non essere necessario ma per trasparenza rispetto all’attività della Procura abbiamo ritenuto che fosse giusto metterlo a conoscenza del fatto che stiamo valutando la sussistenza, la correttezza e la gestione del blind trust”. L’indagine è stata scattata nel 2021 a seguito di un esposto sull’utilizzo di alcuni terreni.

Il caso Venezia

“Il centro dell’indagine è l’attività dell’assessore in relazione alla strutturazione delle gare in cui venivano favoriti alcuni privati ​​rispetto ad altri in cambio di denaro” ha dichiarato il procuratore Bruno Cerchi a margine della conferenza stampa tenutasi in mattinata rispetto all’indagine della Guardia di Finanza. “Gli elementi che abbiamo raccolto fino ad ora – le indagini sono ancora in corso – ci hanno consentito di avere una misura cautelare e di carcere nei confronti dell’assessore e di un imprenditore, di sette misure cautelari agli arresti domiciliari e di sospensione dall’ esercizio dell’attività nei confronti di altri imprenditori. La gradazione è stata fatta in relazione alla gravità dei singoli fatti e la continuità nel tempo. Sono fatti che sono durati atti con continuità di attività’ illecita” ha spiegato ancora il procuratore.