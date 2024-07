Nella tarda serata di sabato 6 luglio, il Cardinale Camillo Ruini è stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell’eta’ avanzata e della storia clinica del Cardinale, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie. Lo riferisce in una nota il Policlinico Gemelli di Roma.

Camillo Ruini ha 93 anni

Ruini ha compiuto 93 anni lo scorso 19 febbraio. Tre settimane fa aveva rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera rivelando dei clamorosi retroscena nei rapporti tra la Chiesa italiana e la politica, dal momento che per decenni ha rivestito ruoli chiave, sia nel Vicariato che nella Cei. L’ultima volta che ha avuto seri problemi di salute, almeno secondo le notizie ufficiali, fu nel 2015 quando fu ricoverato all’istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli (Isernia) per accertamenti. Da quanto si apprende oggi è circolato un messaggio nel quale il vescovo Guerino di Tora invitava a pregare per la sua salute.

”È coscientissimo, e non ha perso il buonumore”. Don Nunzio Currao, cappellano del Gemelli, interpellato dall’Adnkronos, sdrammatizza sulle condizioni di salute del porporato, che sarebbe in ripresa. ”Presumo che stamattina abbia anche ricevuto la comunione”, dice il cappellano che ha visto Ruini, 93 anni. Il cappellano osserva: ”È una persona coraggiosissima e non vede l’ora di tornare a casa. Naturalmente saranno i medici a deciderlo ma fosse per lui uscirebbe subito. Il è una persona dolcissima e speriamo di averlo per tanto con noi”.

Che cosa ha detto il cardinale al Corriere

In un’intervista rilasciata il 16 giugno a Francesco Verderami del ‘Corriere della Sera‘ il porportato, storico braccio destro di Giovanni Paolo II confermò che vi fu una esplicita richiesta che nel 1994 gli fece l’allora capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, di aiutarlo a far cadere il governo Berlusconi.