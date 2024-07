Francia, schierata l’ammucchiata anti Le Pen: si ritirano in 218 per fermare l’onda blu

L’ammucchiata per fermare l’onda blu di Marine Le Pen è ufficialmente schierata. Sarebbero 218 i candidati che si sono ritirati in vista del secondo turno di domenica prossima. Alle 18, termine ultimo per presentare le candidature al ballottaggio, Macron e le sinistre hanno giocato l’ultima carta disperata per arginare il trionfo del Rassemblement national. Far ritirare i candidati arrivati terzi ai blocchi di partenza del primo turno per evitare la vittoria quasi scontata della destra lepenista.

Francia, scattano le desistenze anti Le Pen

Le Monde ha contato 218 ritiri, 130 da parte della sinistra (il Nuovo Fronte Popolare egemonizzato dalla gauche radicale di Mélenchon) e 81 nel campo della coalizione dell’inquilino dell’Eliseo (Ensemble). Dopo la vittoria tonda di Rn che ha ottenuto il 33% dei voti al primo turno si sono moltiplicati gli appelli alla “desistenza” contro il nemico.

Le Monde conta 218 ritiri per fermare l’onda blu

Renaissance ha annunciato che 81 candidati della coalizione presidenziale Ensemble pour la République hanno rinunciato al secondo turno delle legislative “laddove esiste un rischio di vittoria dell’estrema destra”. “Per senso di responsabilità, 81 candidati di Ensemble pour la République, tra i quali 60 di Renaissance, hanno scelto la desistenza per impedire all’estrema destra di disporre di pieni poteri con una maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale”, recita il comunicato, rilanciato da Bfmtv. “Le cose sono chiare: nessun voto deve andare al Rassemblement national di Marine Le Pen”.

Bardella: il vero fronte repubblicano siamo noi

Per nulla scalfito dall’ammucchiata anti-destra Jordan Bardella, delfino di Marine e premier in pectore, che sta rovinando i sogni dei difensori dello status quo. “Oggi il vero fronte repubblicano siamo noi”. Così a Le Figaro a cinque giorni dal ballottaggio della verità. “Se i francesi lo vorranno, avremo una maggioranza assoluta – scrive su X – a differenza dei nostri avversari che vogliono solamente impedirci di vincere, noi abbiamo un’ambizione e un progetto per il Paese”.