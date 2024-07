Francia nel caos: sinistra avanti, governo impossibile. Bardella: “Ha vinto l’alleanza del disonore”

La sorpresa è clamorosa: il Nouveau Front populaire, la sinistra di Melenchon, ha vinto le elezioni legislative in Francia: lo indicano le proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne che ribaltano i risultati del primo turno. Secondo le stime, l’ammucchiata anti-destra di Le Pen, nata nelle scorse settimane per fronteggiare il boom elettorale di Rn, ha conquistato tra i 178 ed i 205 seggi, affermandosi come prima forza. Ensemble, la maggioranza presidenziale, ha ottenuto tra 157 e 174 seggi, mentre il Rassemblement National (Rn) e i suoi alleati, hanno conquistato tra i 113 ed i 148 seggi. I Repubblicani infine tra 67 e 71 seggi.

Un risultato inatteso che apre la strada a una fase di caos assoluto per la Francia: nessuno dei tre poli ha la maggioranza per governare, Melanchon a urne chiuse ha immediatamente chiesto le dimissioni di Macron annunciando di non voler fare accordo con i centristi. A destra, ovviamente, non si può che pensare che all’opposizione…

Francia, la gioia di Melenchon, la delusione del Rassemblement National

La sconfitta” del presidente francese Emmanuel Macron “è chiaramente confermata. Il presidente deve inchinarsi e ammettere questa sconfitta, senza cercare di aggirarla in alcun modo”, ha detto Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra in seguito alle proiezioni dei risultati delle legislative. Da quella parte, dunque, non c’è margine per un accordo.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invece lanciato un appello alla “prudenza” dopo le prime proiezioni delle elezioni legislative che vedono in testa la sinistra riunitasi nel Nuovo Fronte popolare. Lo ha reso noto l’entourage del capo dello Stato, citato dai media francesi. I risultati non rispondono alla domanda su chi dovrebbe governare, ha fatto sapere Macro

Il portavoce del Rassemblement National (Rn), Sebastien Chenu, si è detto “deluso” dai risultati del secondo turno delle elezioni legislative, sottolineando che – a suo parere – la Francia “è sprofondata nel pantano” a causa di “alleanze innaturali”. “Saremo un’autentica forza di opposizione, i macronisti hanno finito per eleggere il Nuovo Fronte Popolare”, ha aggiunto commentando il terzo posto della forza politica guidata da Bardella e Le Pen. Poi ha parlato il candidato in pectore del Rn, Jordan Bardella: “Ringrazio gli elettori per l’ondata patriottica. Oggi ha vinto l’alleanza del disonore. La Francia è nelle mani dell’estrema sinistra. Il Rn raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia. Purtroppo gli accordi elettorali pericolosi privano i francesi di una politica di risanamento”. Ed ancora: “Purtroppo l’alleanza del disonore e gli accordi elettorali di Emmanuel Macron e Gabriel Attal e l’estrema sinistra privano gli elettori di un governo Rn e gettano la Francia nelle braccia di Mélenchon”. L’eurodeputato ha però elogiato “la dinamica che sostiene il Rn, e che lo ha posto alla testa del primo turno” e gli permette di ottenere un numero di deputati storico. “Di fronte al partito unico”, ha detto, “questa sera tutto comincia”. “Sarò qui, per voi, con voi fino alla vittoria. Stasera è caduto un vecchio muro e nulla può fermare un Paese che ha cominciato a sperare”, ha concluso.