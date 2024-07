Francia, il Rn risponde a Mbappè: “Stai al tuo posto, la nazionale appartiene a tutti i francesi”

Invece di pensare al Portogallo che stasera potrebbe battere la Francia, Mbappè continua a fare politica dal ritiro tedesco dove si svolgono gli europei di calcio. La stella del Real Madrid da due settimane sta facendo una vera e propria campagna elettorale contro il Rassemblement National, definito xenofobo e pericoloso per la Francia, e invitando gli elettori a votare contro. Oggi è arrivata la risposta del partito.

“Mbappè pensi a giocare, la Francia è di tutti”

Il Rassemblement National risponde al calciatore, secondo il quale al ballottaggio delle legislative c’è una “urgenza di andare a votare dopo i risultati catastrofici” del primo turno.”Mbappé porta la maglia della Francia, la maglia di tutti i francesi, qualunque sia il loro voto”, ha detto Laurent Jacobelli, deputato uscente del partito di Bardella e Le Pen. “Non andrò sul campo a dare consigli dall’allenatore, credo che ognuno debba restare al suo posto”, ha affermato ancora Jacobelli.

Una stella attenta ai diritti civili ma non dei paesi arabi

Gran giocatore, amico di Macron(che lo convinse a firmare il rinnovo con il Paris Saint Germain) Mbappè ha guadagnato in questi anni centinaia di milioni di euro dal Psg. Una società che non ha mai vinto la Champions pur spendendo risorse illimitate. E da dove arrivano i soldi che ha intascato il nuovo attaccante del Real Madrid? Dal Qatar, paese in cui gli omosessuali vengono frustati(quando va bene), non esistono i diritti civili, le donne sono subalterne e sono morte centinaia di lavoratori senza alcuna sicurezza pur di finire in tempo gli stadi per i nefasti mondiali di calcio organizzati nel 2022. Su queste cose, la punta transalpina non ha mai aperto bocca. Ha aperto, invece, abbondantemente il suo portafogli diventando ricchissimo. Del resto, da sempre, pecunia non olet e questo vale anche per il buon Kylian, vero?