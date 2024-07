Filippo Ganna regala all’Italia la prima medaglia: il ciclista azzurro conquista l’argento

Filippo Ganna regala all’Italia la prima medaglia ai Giochi di Parigi 2024. Il ciclista azzurro ha vinto l’argento nella cronometro individuale. L’atleta, che 2 giorni fa ha compiuto 28 anni, oggi chiude al secondo posto nella cronometro individuale maschile ai Giochi. Ganna, che potrebbe chiudere a Parigi la sua carriera olimpica, aggiunge un’altra perla ad un palmares di livello assoluto.

Parigi 2024, Ganna regala all’Italia la prima medaglia

“Mattarella? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace averlo fatto aspettare sotto la pioggia”. Scherza Filippo Ganna dopo l’argento nella crono su strada di Parigi 2024. Tornando sul secondo posto, ha detto: “Da italiano è come vedere la Ferrari arrivare seconda. Rode. Poi non è che mi ha battuto uno sconosciuto…”. La medaglia, invece, “la dedico a me stesso”, ha proseguito. “Ma comunque con questo argento abbiamo aperto le danze, ora con il quartetto vogliamo continuavamo a ballare”, ha concluso.

Le congratulazioni di Mattarella, il tifo di Vignone

“L’oro – dice Ganna sorpassato dal belga Evenepoel. – è una cosa che volevo, un po’ di rammarico c’è, però non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse. Io ho cercato di dare tutto fino alla fine. Abbiamo lavorato tanto e un grazie speciale va al mio allenatore che mi è stato sempre vicino, mi ha seguito anche in altura. Se questa notte riuscirò a dormire? Sì, certo”. Sono state queste le parole di Filippo Ganna, dopo il secondo posto e la medaglia d’argento nella crono dell’Olimpiade di Parigi. “Ora torno in Italia per prepararmi con i miei compagni della pista, poi sarò di nuovo qui”, ha spiegato.

Il sindaco di Vignone: è un grande atleta