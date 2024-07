FdI denuncia: “Cecilia Parodi, l’antisemita che vuole “impiccare gli ebrei”, ospitata dal Pd. Che ne pensa Schlein?” (video)

Cecilia Parodi è di sinistra e sicuramente ha lo scudo dell’antifascismo. Non si spiega altrimenti come il Partito Democratico (per la precisione i giovani del Pd) abbia potuto ospitare, lo scorso febbraio, la scrittrice in un incontro pubblico. Perché se le parole pronunciate da Cecilia Parodi in un reel sui suoi social le avesse dette un esponente di destra sarebbe stato lapidato.

Parodi: “Odio tutti gli ebrei vorrei vederli impiccati”

“Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono, tutti tutti, tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti i paraculi. Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza” . E ancora: “Spero di vederli tutti impiccati! Giuro che sarò la prima della fila a sputargli addosso!”.

Sono queste le deliranti parole pronunciate Cecilia Parodi nel video, ripreso e commentato tra l’altro dall’avvocato e vlogger Francesco Catania sul proprio canale youtube. Nonostante questo, però, la Parodi ha avuto ingresso a un incontro dei giovani del Partito Democratico e la Schlein non si è per niente dissociata dalla scrittrice, né ha fatto una giusta ramanzina ai suoi giovani per avere ospitato un soggetto del genere.

La reazione di FdI:”Una cosa vergognosa”

Pronta la replica di Fratelli d’Italia, con Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario al Senato. “In rete è diventato virale il video di una tizia che vomita insulti e minacce nei confronti degli ebrei. ‘Spero di vederli tutti impiccati’, affermando che sarà la prima della fila a sputargli addosso”, dice Speranzon. “Apprezzando che la tizia in questione è tale Cecilia Parodi, non stupisce che si tratti di un’attivista di sinistra, dovrebbe invece far riflettere che sia stata ospite nel febbraio scorso di un’iniziativa dei giovani del Pd. Elly Schelin ritiene opportuno che un personaggio che si esprime in modo così violentemente antisemita partecipi alle iniziative della sua gioventù?”, si chiede il vicepresidente dei senatori di FdI. “La realtà è che la sinistra conserva l’abitudine di guardare la pagliuzza nell’occhio altrui senza preoccuparsi del proprio, per questo non abbiamo mai accettato e mai accetteremo le lezioni morali da loro”, conclude Speranzon.