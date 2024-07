Far west sulla statale Brindisi-Lecce, assalto a un portavalori: spari, auto in fiamme e panico tra gli automobilisti in coda (video)

Il fragore degli spari, l’assedio al portavalori. Poi le auto in fiamme, una densa colonna di fumo che si innalza sulla fila di auto bloccate in coda, con gli automobilisti attoniti e terrorizzati. È la scena da far west, da giungla metropolitana, che si staglia dinanzi agli occhi impietriti dei malcapitati che questa mattina transitavano sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce al km 16,400 all’altezza di Torchiarolo, (nel Brindisino), dopo la rapina messa a segno dai malvivente che, per un puro miracolo, non ha fatto vittime e non ha causato feriti. Ma procediamo con ordine.

Brindisi, assalto a un portavalori: spari e auto in fiamme

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco verso il mezzo portavalori. Alcuni veicoli, trasportati sul posto dai rapinatori, sono stati incendiati per bloccare il traffico e consentire l’assalto, oppure per consentire la fuga dopo il colpo. Non ci sarebbero persone ferite, nemmeno tra le guardie giurate che si trovavano a bordo del portavalori. Nel frattempo, però, l’incendio ha fatto sviluppare una densa nube di fumo.

Inferno di fuoco sulla strada per Lecce

La strada è bloccata in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17. Inutile dire che, nell’immediatezza del fatto, si è creata una lunga coda di veicoli in direzione Nord.

Dunque, un portavalori è stato preso d’assalto in Puglia lungo la strada statale 613, nel tratto compreso tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce. L’ultimo colpo di questa entità e virulenza che la cronaca ricordi risale solamente al gennaio scorso, quando i malviventi di turno hanno scatenato un vero inferno di fuoco sulla statale “Carlo Felice” con l’assalto a ben tre portavalori, avvenuto a pochi chilometri da Sassari.

Quelle similitudini con l’assalto al portavalori di Sassari in gennaio

In quel caso, alcuni blindati della Vigilpol che stavano percorrendo la strada che conduce da Sassari verso Cagliari, si sono trovati la strada sbarrata da una catena all’altezza di Siligo. In un attimo è scattato il blitz coi banditi che hanno concentrato l’attenzione su un preciso furgone portavalori. E sulla 131 si è scatenato un trambusto di spari e urla, con i mezzi dati alle fiamme e una lunga sparatoria.