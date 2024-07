Eroi italiani: due pompieri muoiono a Matera per salvare una famiglia. Il dolore della Meloni

Avevano 45 anni ed erano entrambi di Matera i due vigili del fuoco che questo pomeriggio sono morti in un incendio, durante le operazioni di spegnimento di un rogo di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera: Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi 45 enni, non sono più rientrati dalla missione nel fuoco.

“Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da eroi”, spiega il sindaco di Nova Siri. Antonello Mele. Dolore è stato espresso dalla premier Meloni e dai ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Nello Musumeci, Guido Crosetto e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha evidenziato quanto sia “complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi” ed ha ricordato che “i comportamenti scorretti, oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento”.

La morte dei pompieri, il cordoglio della Meloni

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha espresso cordoglio alle famiglie con un messaggio. ”E’ molto doloroso per una comunità apprendere notizie del genere – ha dichiarato – soprattutto perché si tratta di due giovani impegnati in un lavoro delicato, complesso e soprattutto ad alto rischio. I vigili del fuoco mettono ogni giorno a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. A nome di tutta la comunità, sono vicino alle famiglie di questi due giovani materani per il grave lutto che le ha colpite, ed a tutto il personale del Comando provinciale”. In assenza del primo cittadino, all’estero per una missione istituzionale, il vice sindaco Antonio Materdomini ha manifestato solidarietà e vicinanza ai vigili del fuoco, recandosi subito al comando provinciale.

“Profondo dolore per la tragica scomparsa di due vigili del fuoco avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri (Matera)”, ha scritto , in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco”, aggiunge la premier.