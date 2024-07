Musk raduna i leader per la “sfilata del potere”: da Trump a Putin, da Kamala a Xi ecco chi c’è (video)

Una sfilata in piena regola, con musica, pubblico e passi felpati. Ma con modelli d’eccezione: i leader e i potenti del mondo. A organizzarla è stato Elon Musk, mettendo insieme tutti o quasi. C’è il Papa con un maxi piumino bianco; c’è Donald Trump con una tuta arancione da detenuto, ma griffatissima; c’è Vladimir Putin in abito a sirena arcobaleno; ci sono i big della Silicon Valley, Xi con abito rosso, Bill Clinton con un evocativo e un tantino velenosetto abito blu. E, ancora, Kamala Harris in top cortissimo e gonna etnica, Benny Sanders con le immancabili moffole, Joe Biden in sedia a rotelle e completo vagamente mimetico. E Obama, che imperversa con tutti gli stili possibili, dal gladiatore al samurai, sebbene fioratissimo.

Elon Musk si diverte con la “sfilata del potere”: da Putin a Kamala, passando per Trump

Si tratta di uno spettacolo tanto imperdibile quanto incredibile. E, infatti, non è vero. Lo ha prodotto l’intelligenza artificiale, come dichiarato dallo stesso Elon Musk nel brevissimo commento che accompagna il video: “È giunto il momento per una sfilata di moda Ai”. Sulle note suadenti di Only Time di Enya i potenti del mondo, politici e non, percorrono la passerella con incedere sicuro, ammiccante, spavaldo, interpretando di volta in volto l’abito e il personaggio loro assegnato. Fra loro c’è anche lo stesso patron di X, che si presenta slip per poi vestirsi magicamente con una tuta da astronauta griffata con la T di Tesla.

Le frecciate del patron di Tesla ai potenti del mondo

Un divertissement, certo. Ma anche un pezzo di satira politica, che si inserisce nel contesto dei continui cinguettii di punzecchiatura ai dem che Musk sta rilasciando in queste ore. A indicarlo ci sono i dettagli: la predominanza di Obama, indicato fra i grandi registi dell’addio di Biden; la presenza dei co-autori e comprimari dello show dem Usa, da Kamala ai Clinton, fino a Nancy Pelosi. E poi, ancora, la stoccata ai signori della Silicon Valley, sottolineata dall’immagine di chiusura: la schermata azzurra di un pc che avverte che ci sono problemi ed è necessario riavviare.